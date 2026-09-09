Colombia debuta con triunfo en el Sudamericano de Voleibol con nueve vallecaucanas en el equipo

La Selección Colombia comenzó con una victoria su participación en el Campeonato Sudamericano Femenino de Voleibol 2026 al imponerse 3-0 sobre Chile en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, en un torneo que entrega al campeón el cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Colombia tuvo un estreno contundente y resolvió el compromiso en tres sets, aunque tuvo que trabajar desde el inicio ante una selección chilena que comenzó jugando de igual a igual.

Después del 8-8 en el primer set, las colombianas comenzaron a marcar diferencias y llegaron a ponerse seis puntos arriba. Con Ivonee Montaño como una de sus principales armas ofensivas, Colombia cerró el parcial 25-19.

El segundo set fue todavía más favorable para la Selección. Un arranque de 11-4 le permitió tomar el control del juego y, pese a los intentos de reacción de Chile, mantuvo la ventaja hasta quedarse con el parcial 25-20.

Las chilenas buscaron alargar el partido en el tercer set y llegaron a tomar una ventaja temprana de dos puntos. Colombia igualó en 10 y volvió a despegarse, hasta conseguir nuevamente una diferencia de seis unidades. El equipo nacional sostuvo el control en el cierre y ganó 25-19 para completar el 3-0.

En la producción ofensiva,la vallecaucana Ivonee Montaño fue la máxima anotadora con 17 puntos, seguida por Ana Karina Olaya con 12 y Laura Pascua con 11. Colombia terminó además con 46 puntos de ataque, cuatro bloqueos y dos aces.

El triunfo tiene un significado especial en este campeonato, pues el equipo que termine campeón obtendrá directamente la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La representación vallecaucana tiene protagonismo en esta selección con Jazmín Vergara, Nicol Torres, Karen Rentería, Sofía Vélez, Valerin Carabalí, Ana Karina Olaya, Laura Grajales, Ivone Montaño, Melissa Ramirez quienes hacen parte del grupo que busca quedarse con el título sudamericano y, con él, la clasificación olímpica.

Ahora Colombia tendrá una prueba de mayor exigencia. Hoy enfrentará a Argentina a las 3:00 de la tarde, antes de medirse posteriormente con Brasil, Perú y Venezuela.