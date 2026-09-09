¿Qué ha pasado con las antiguas minas de Eco Oro en Soto Norte en Santander? esto responde la ANM

La empresa Eco Oro Minerals Corp demandó al Estado colombiano por la prohibición de la actividad minera en el Páramo de Santurbán. Foto: Colprensa( Thot )

Una respuesta de la Agencia Nacional de Minería - ANM, volvió a revivir una situación que desde hace varios años genera preocupación en Santander. ¿Qué va a pasar con las antiguas zonas de explotación minera de Eco Oro en Soto Norte? Para entenderlo hay que remontarse al antiguo contrato de concesión, relacionado con Eco Oro Minerals. La empresa dejó de operar el título y, posteriormente, este fue liquidado. Sin embargo, el cierre de las áreas mineras no ha terminado.

El ciudadano Florentino Rodríguez, ingeniero civil y expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros le pidió al Ministerio de Minas información sobre qué ha ocurrido con este proceso y recibió una respuesta de la ANM el lunes 7 de septiembre de 2026.

La Agencia explicó en esta respuesta, que existe un plan de cierre que fue presentado por Eco Oro ante la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, pero que actualmente está siendo evaluado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.

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Esto significa que todavía está pendiente que la autoridad ambiental defina las medidas y el procedimiento que se deben aplicar para cerrar y manejar ambientalmente esas antiguas áreas mineras.

¿Por qué preocupa que el cierre no se haya concretado?

La preocupación, según Florentino Rodríguez, se mantiene porque mientras el proceso sigue pendiente, en el área del antiguo contrato la propia Agencia Nacional de Minería reconoce que se está presentando extracción ilícita.

Rodríguez explicó en Caracol Radio que “algunas personas estarían ingresando a antiguas zonas de explotación”, para buscar oro mediante excavaciones y pequeños socavones. “Se han tomado la zona y la gente está ingresando de manera ilegal hacia allá, a sus exploraciones, sus extracciones”, recalcó.

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La preocupación no solamente está relacionada con el medioambiente. También existe un riesgo para las personas que ingresan a estas zonas y, según el ingeniero Rodríguez, un impacto en materia de seguridad para los municipios de Soto Norte y Bucaramanga.

La ANM señala que enfrentar esta extracción ilegal no depende de una sola entidad. La Agencia plantea que se necesita la actuación conjunta de las autoridades mineras y ambientales, el Ministerio de Defensa y las autoridades locales.

¿Y ahora qué sigue?

El punto clave de la respuesta de la ANM es que la decisión sobre las medidas de manejo y control del cierre está actualmente en manos de la ANLA, que evalúa el plan presentado para estas áreas.

Por eso, Florentino Rodríguez hace un llamado para que la autoridad ambiental avance en la definición de un protocolo que permita establecer cómo, cuándo y bajo qué condiciones se realizará el cierre de las antiguas bocaminas.

Además, considera necesario que las autoridades locales y la fuerza pública acompañen el proceso para evitar que continúe el ingreso ilegal a estas zonas.

La ANM, por su parte, asegura que está dispuesta a apoyar el proceso y propone que las diferentes entidades construyan una hoja de ruta con cronogramas y responsables para definir las acciones que deberán adelantarse.