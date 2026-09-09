Campesinos de Girón en Santander, alertan sobre mayor grado de contaminación del río de Oro

Bucaramanga

Alejandro Almeida Rueda, un agricultor de Chocoíta, una de las veredas de Girón, Santander advirtió sobre un fenómeno que altera aún más la calidad del agua del río de Oro, uno de los afluentes que presenta mayor grado de contaminación en el área metropolitana de Bucaramanga.

Es tal la preocupación de los finqueros de la zona que el señor Almeida Rueda quiso llamar la atención de las autoridades grabando un video a orillas del río para mostrar el nuevo problema ambiental.

“Este es el río de Oro, todo vuelto nada, totalmente abandonado. De Guatiguará hacia abajo, los campesinos seremos desplazados debido a la contaminación ya que no vamos a poder regar los cultivos”, advertía.

Además, informaba que los areneros, dedicados a la extracción de material de arrastre del lecho del río resultan afectados por la polución de las aguas.

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De acuerdo con el testimonio del señor Almeida Rueda, el perjuicio es enorme para los habitantes de 8 veredas de Girón. “Parece que es la Piedecuestana la que nos está contaminando, la Ptar parece que no funciona pues nos están echando las aguas servidas al río”, informa el vocero de la comunidad.

“Si no hay arreglo, en dos años nos tocará agarrar la maleta e irnos quién sabe para dónde”, pronostica el autor del video.

El río de Oro nace en las montañas de Piedecuesta; cruza esa población, parte de Bucaramanga y Girón para desembocar en el río Lebrija.