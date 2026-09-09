Interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio respondió ante millonarias deudas

Bucaramanga

Después de que la gobernación de Santander advirtiera que tras dos años de intervención al Hospital Regional del Magdalena Medio se mantiene una deuda superior a los 20 mil millones de pesos el centro médico se refirió a esta situación y advirtió que sí se ha presentado un aumento significativo en la deuda y que esto no debía ser así.

Andrés Manosalva asumió como agente interventor desde el pasado 12 de junio y aseguró que desde el primer día “nos encontramos con un hospital muy desorganizado. Desorganizado en sus procesos financieros, desorganizados en sus procesos de prestación y ellos nos implicó un reto importante de organizar la casa”.

Además, dijo que aunque la intención durante la intervención era que la deuda disminuyera ha pasado lo contrario y los pasivos han aumentado, pasando de 13.717 millones de pesos a 19.800 millones de pesos.

“Lo que hemos hecho durante estos 3 meses es generar un proceso de limpieza de esta cartera, generar acciones de cobro para una vez tener ese recaudo efectivo de esas deudas que hoy tienen las EPS con el hospital, podamos limpiar los pasivos y progresivamente irlos disminuyendo hasta llegar a una cifra razonable que, insisto, hoy está sobre el orden de los 19.800 millones de pesos”, dijo el interventor Manosalva.

El interventor aseguró que le pidió a la administración departamental una adición en el presupuesto de este año pues en seis meses ya se había gastado el 70% de este.