Ocaña, Norte de Santander, marcha por la paz en medio del temor por la violencia

Norte de Santander.

En medio de la preocupación que persiste por los recientes hechos violentos, habitantes de Ocaña se movilizarán este miércoles 9 de septiembre para pedir paz y tranquilidad en este municipio de Norte de Santander.

La jornada comenzará a las 3:00 de la tarde en la plazuela de San Francisco y terminará en la Plaza Parque 29 de Mayo.

La movilización se realiza en el marco de la Semana por la Paz y es promovida por el Consejo Municipal de Paz, con el acompañamiento de la Diócesis de Ocaña, Pastoral Social, la administración municipal y diferentes sectores de la comunidad.

Hugo Guerrero, secretario de Gobierno de Ocaña, señaló que esta iniciativa busca que la ciudadanía manifieste su rechazo a la violencia y reclame acciones que permitan recuperar la tranquilidad.

“En Ocaña se está solicitando y se está manifestando la importancia de que se generen estos espacios y que se puedan llegar a soluciones definitivas que permitan la tranquilidad por parte de la comunidad ocañera”, aseguró.

La movilización se da después del más reciente atentado atribuido al ELN, que dejó un soldado muerto y varios heridos, y que volvió a generar preocupación entre los habitantes del municipio.

El impacto de esta situación también se refleja en la economía local. Según el secretario de Gobierno, comerciantes de Ocaña han reportado una disminución en sus ventas debido al temor que existe entre la ciudadanía.

“El sector del comercio nos ha manifestado que las ventas han disminuido”, indicó Guerrero.

Como respaldo a la jornada, la administración municipal decretó un mediodía cívico e invitó a entidades públicas y privadas a participar en la movilización.

El funcionario también hizo un llamado a evitar la difusión de información falsa en redes sociales, luego de advertir que han circulado mensajes sobre supuestos atentados y ataques con drones.

Guerrero aseguró que estas publicaciones han incrementado el temor entre los habitantes y pidió responsabilidad frente a la información que se comparte, especialmente en medio del complejo panorama de seguridad que atraviesa el municipio.