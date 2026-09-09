Pobres resultados de las pruebas PISA son una noticia triste: José Moreno, secretario de Educación

El resultado indica que el país quedó ocho puntos por encima del promedio latinoamericano, que fue de 373 puntos, pero 82 puntos por debajo del promedio de la OCDE que fue de 463.

Tunja

Las pruebas Pisa volvieron a arrojar resultados preocupantes para Colombia: En las pruebas practicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el 2025, el país bajó su desempeño en Lectura y Matemáticas, dos de las competencias que miden las pruebas, con respecto al estudio del año 2022. A pesar de una leve mejoría en Ciencias, Colombia sigue estando por debajo del promedio de la OCDE en los resultados.

El resultado indica que el país quedó ocho puntos por encima del promedio latinoamericano, que fue de 373 puntos, pero 82 puntos por debajo del promedio de la OCDE que fue de 463.

La situación es sumamente preocupante en el país: 7 de cada 10 estudiantes no alcanzaron los niveles básicos de competencia (el 40% quedó por debajo del nivel 1a y el 31% se ubicó exactamente en el nivel 1a).

Colombia se mantiene en el sexto lugar de la región, el mismo puesto que ocupó en las mediciones de 2018 y 2022. Es superada en todas las categorías por Chile, Uruguay, y por México en matemáticas y lectura. No obstante, se sitúa por encima de países como Argentina, Perú y República Dominicana.

En Lectura, Colombia obtuvo 399 puntos en PISA 2025 y ocupó el sexto lugar entre los países latinoamericanos participantes.

El resultado significó una caída de 10 puntos frente a la medición comparable anterior, cuando el país había registrado 409 puntos. Colombia quedó 10 puntos por encima del promedio latinoamericano, de 389, pero 62 puntos por debajo del promedio de la OCDE, de 461.

En los niveles de desempeño, 25% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 1a y 29% se ubicó en el nivel 1a. El 45% alcanzó los niveles 2, 3 y 4 y el 1% llegó al nivel 5 o superior.

Según el informe, los jóvenes colombianos mostraron rasgos de resiliencia y alta curiosidad (83% frente al 73% de la OCDE), pero afrontan debilidades como el ausentismo escolar crónico y un uso cada vez más recurrente de la inteligencia artificial para realizar labores escolares habituales.

Colombia alcanzó su mayor puntaje de la serie en Ciencias en 2009, con 420 puntos. Posteriormente registró 416 en 2015, 413 en 2018, 411 en 2022 y 414 en 2025.

El resultado de 2025 significó una mejora de tres puntos frente a 2022, aunque Colombia pasó del tercer al cuarto puesto regional, compartido con México.

A propósito de estos resultados, Caracol Radio habló con el secretario de Educación de Tunja, José Alberto Moreno Villamil, quien además es Doctor en Educación, quien calificó el resultado como un día triste para todos y reiteró la necesidad de revisar todos los aspectos que tienen que ver en la educación en Colombia.

“Gracias por permitirme hablar de un tema complejo, un tema multifactorial que nos atañe a todos. Esto es un asunto del sistema educativo, del esfuerzo, del mérito de la disciplina, de todos los elementos que deberíamos abordar de una manera más articulada”.

Recordó que Colombia está por debajo de países de la región como Costa Rica, Chile y Uruguay.

“Entre esos 91 países, nosotros estamos y no es solo por cuantificar y compararnos, pero estamos muy abajo. Tiene que ver con la inversión en educación, con los currículos, la cualificación de los docentes tiene que ver con la educación a mediano y largo plazo”.

Destacó que, si bien se mide la capacidad de los estudiantes en áreas de Lectura, Matemáticas y Ciencias, esos resultados son responsabilidad de todos.

“Hay que revisar el sistema, aquí todos somos corresponsables, pero también desde el orden nacional. Hay que mirar qué pasó. Yo creo que los últimos años le dieron mayor énfasis a la Educación Superior y no a la Educación Básica y yo creo que aquí hay que llegar a la base. La más importante de todas es la educación inicial, la más importante de todas tiene que ver en esos primeros años y la familia, yo creo que no es para juzgar a las familias y culparlas, pero pedirles más acompañamiento”.