Municipios de Ricaurte se preparan ante riesgo de escasez de agua

Los municipios de la provincia de Ricaurte comenzaron a coordinar medidas para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno de El Niño, ante la disminución de los caudales y el riesgo de desabastecimiento de agua, especialmente en las zonas rurales. El alcalde de Moniquirá, Efraín Giovanni Pardo, explicó que su municipio ya viene adelantando acciones preventivas y advirtió sobre el escenario que podrían enfrentar las comunidades. «...Nosotros como municipio hemos implementado toda una serie de actividades preventivas en pro de poder mitigar y pensar en la situación tan compleja que viene...», señaló el mandatario.

Pardo explicó que una de las preocupaciones centrales está relacionada con la disponibilidad de agua en los sectores rurales, donde la reducción de los caudales podría generar mayores dificultades para garantizar el suministro. El alcalde indicó que entre las alternativas contempladas están el uso de carrotanques y la construcción de reservorios, como parte de las acciones de preparación frente a una eventual emergencia por falta del recurso hídrico. «...Hay una situación bastante compleja...» por los efectos del Fenómeno de El Niño, señaló Pardo al referirse a las condiciones que se prevén para la provincia.

El alcalde también destacó la importancia de la mesa provincial realizada en Moniquirá, en la que participaron municipios de Ricaurte Alto y Bajo junto con entidades departamentales y ambientales. Según explicó, el objetivo es conocer las condiciones particulares de cada territorio y construir respuestas conjuntas. «...Aquí nos congregamos todos los municipios de Ricaurte Alto y Bajo donde se buscan estrategias conjuntas con gestión del riesgo departamental y con Corpoboyacá..», manifestó Pardo.

El mandatario sostuvo que la coordinación entre los municipios será determinante para enfrentar un escenario que podría ser más complejo en los próximos meses. La administración de Moniquirá busca que las acciones no se desarrollen de manera aislada y que exista apoyo entre las autoridades locales y las entidades encargadas de la gestión del riesgo. «...Básicamente buscar estrategias conjuntas y algunas en apoyo, ayuda y colaboración armónica con el gobierno departamental...», explicó el alcalde, al insistir en la necesidad de mantener una misma directriz frente a la reducción de las fuentes de agua.