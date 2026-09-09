¿Qué dicen los cucuteños sobre la reactivación para el porte legal de armas?"

Cúcuta

Cúcuta como una ciudad de frontera marcada por la intensa actividad comercial, pero también con alarmantes índices de inseguridad, narcotráfico y participación de menores de edad en delitos, también se une a un intenso debate público en todo el país, ante el reciente Decreto 1368 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella que levanta la suspensión general de los permisos para el porte legal de armas de fuego en Colombia.

Las autoridades han sido enfáticas en señalar que la norma no autoriza un porte libre ni la entrega automática de nuevos salvoconductos.

La medida aplica de forma exclusiva para personas naturales con un permiso individual previo y vigente otorgado por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE).

Para portar un arma, los ciudadanos deben tener mínimo 25 años, carecer de antecedentes judiciales, superar exámenes de aptitud física y psíquica, y mantener el registro oficial del armamento al día.

En las calles de Cúcuta, los micrófonos de Caracol Radio recogieron la voz de comerciantes y ciudadanos que respaldan la decisión presidencial como una herramienta necesaria de protección.

“Al que se le da un arma es porque la sabe portar. Para mí está bien, ya que uno no la va a utilizar para nada malo, sino para el beneficio de uno el día que le toque”, afirmó un habitante de la zona céntrica.

El sentimiento de desprotección ante el accionar criminal refuerza la postura de quienes ven en el armamento legal una forma de equilibrar las condiciones en la frontera.

“Muy bueno, porque hoy en día el único que tiene armas es el bandido. Uno, que es un ciudadano de bien, que tiene negocios o empresa, no puede cargar un arma para poderse defender; por eso apoyo lo que hizo el presidente Abelardo de la Espriella para poder defender a las familias”, expresó otro comerciante local.

En la otra orilla del debate, hay quienes temen que el aumento de armas en las calles derive en un agravante en la situación de orden público en la ciudad. “Si todos tienen un arma, entonces vamos a estar peor”, dijo otro cucuteño.

Quienes respaldan la medida consideran que el uso legal de armas equilibra las condiciones frente a la delincuencia. Argumentan que los ciudadanos de bien, empresarios y comerciantes necesitan herramientas para la legítima defensa de sus negocios y familias ante la acción de grupos criminales.

Quienes se oponen, expresan temor de que la presencia de más armas en las calles incremente los índices de violencia, transformando intolerancias o riñas cotidianas en hechos fatales.