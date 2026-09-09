Abren convocatoria para Cosecharte 2026

La Secretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá abrió la convocatoria para seleccionar a emprendedores, artesanos, productores y representantes del sector gastronómico que participarán en Cosecharte 2026, espacio que hará parte del Festival Internacional de la Cultura Campesina. La secretaria de Desarrollo Empresarial, Lina Ulloa, explicó que esta será la tercera versión de Cosecharte y que se habilitarán espacios gratuitos para los empresarios seleccionados. «...La convocatoria está vigente en la Secretaría de Desarrollo Empresarial del departamento para designar o asignar esos espacios que de manera gratuita se han destinado en Cosecharte...», señaló Ulloa.

Lina Ulloa explicó que uno de los principales requisitos será demostrar el arraigo del emprendimiento en Boyacá, además de acreditar su actividad económica, facturación y el origen boyacense de los productos o insumos utilizados. «...Lo que buscamos en Cosecharte es que los visitantes tengan una experiencia, tres veces Boyacá, a qué huele, a qué sabe, cómo se escucha, pero sobre todo cómo hacemos el comercio en Boyacá...», afirmó la funcionaria. El evento está previsto entre el 8 y el 12 de octubre, de acuerdo con la información entregada durante la entrevista.

La secretaria Lina Ulloa también se refirió a El Bitute, el espacio gastronómico que este año estará orientado a fortalecer a empresarios que trabajan con food trucks y contenedores. «...Este año busca fortalecer a aquellos empresarios del sector gastronómico que además mueve toda la cadena productiva del departamento...», explicó Ulloa. La convocatoria pretende vincular a quienes han desarrollado estas unidades productivas, una modalidad que, según la funcionaria, ha ganado presencia durante el último año.

Ulloa indicó que los interesados tienen plazo hasta el 11 de septiembre para presentar sus postulaciones y deben consultar los términos de referencia, diligenciar el formato correspondiente y acreditar el arraigo de sus emprendimientos. La secretaria de Desarrollo Empresarial aseguró que la participación no tendrá costo y que tampoco se requieren intermediarios. «...El espacio es absolutamente gratuito para garantizar sobre todo que todas las ganancias que allí se generen son para el emprendedor...», sostuvo Ulloa. La selección de los participantes se conocerá la semana siguiente al cierre de la convocatoria.