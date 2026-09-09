Mujer fue asesinada a golpes por su pareja en zona rural de Copacabana

Medellín

Una mujer de 50 años, identificada como Sandra Milena Sánchez Álvarez, fue asesinada en zona rural de Copacabana, presuntamente a manos de su pareja sentimental.

De acuerdo con la información recolectada por la Policía, el caso del 7 de septiembre, fue conocido luego de que un ciudadano se comunicara con la línea de emergencias 123 para informar que había recibido una llamada de su empleado. Según el reporte, el hombre, que trabajaba como mayordomo de su inmueble, le manifestó que había asesinado a su esposa y que el cuerpo se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda.

Al llegar al lugar, el dueño de la vivienda encontró a Sandra Milena Sánchez tendida boca arriba sobre una cama y sin signos vitales. Durante las primeras diligencias, las autoridades establecieron que la mujer presentaba múltiples golpes, al parecer ocasionados con un objeto contundente.

Captura del señalado agresor

Posteriormente, una patrulla de vigilancia adscrita al sector de Aranjuez logró ubicar al hombre, quien se había desplazado hasta Medellín para huir de las autoridades. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue relacionado como presunto responsable del feminicidio y quedó a disposición de las autoridades competentes.

La Policía y la Fiscalía adelantan la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del capturado.