Falla en el Metro afecta ocho estaciones de la Línea A desde el inicio del servicio

Medellín, Antioquia

Desde las 5:00 de la mañana, cuando comenzó la operación del Metro de Medellín, ocho estaciones de la Línea A permanecen sin servicio debido a un inconveniente técnico presentado con un vehículo auxiliar. La situación afecta el recorrido entre Universidad e Industriales, generando cambios en la movilidad de los pasajeros durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre.

Las estaciones que no están prestando servicio son Universidad, Prado, Hospital, Parque Berrío, San Antonio, Alpujarra, Exposiciones e Industriales. El Metro mantiene equipos técnicos trabajando para solucionar la falla y recuperar la operación habitual.

Metro activó plan de movilidad

Ante la interrupción, el sistema activó un plan de movilidad con los buses alimentadores, con el propósito de ofrecer alternativas a los usuarios que necesitan desplazarse por el tramo afectado mientras se normaliza el servicio.

El Metro informó inicialmente que el inconveniente estaba relacionado con un vehículo auxiliar y que su equipo técnico trabajaba para solucionar la situación.

La afectación se presenta desde el inicio de la jornada, por lo que los usuarios que habitualmente utilizan estas ocho estaciones han tenido que recurrir a las alternativas dispuestas por el sistema para continuar sus desplazamientos.

Equipos trabajan para restablecer el servicio

El personal técnico y operativo del Metro permanece atendiendo el inconveniente para lograr que la Línea A vuelva a operar con normalidad en las estaciones afectadas.

El sistema pidió a los usuarios comprensión y paciencia mientras avanzan las labores de atención de la falla.

La situación también es seguida por el personal de operación y de trenes del Metro, que trabaja en la atención del problema técnico y en la recuperación progresiva del servicio.