A la cárcel hombre que asesinó con arma blanca a su padre en Rionegro, Antioquia

Rionegro, Antioquia

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Daniel Bedoya González, de 33 años, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del asesinato de su padre, ocurrido el pasado 3 de julio en la vereda La Quiebra, de Rionegro, en el Oriente de Antioquia.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, el hombre habría atacado con un arma cortopunzante a su padre, de 59 años, durante una discusión familiar. La víctima recibió una herida en el pecho que le causó la muerte.

La investigación también permitió establecer que, presuntamente, Bedoya González habría amenazado de muerte a su madre.

Detalles de la captura y proceso judicial

Bedoya González fue capturado el pasado 3 de septiembre en Bello por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. Pese a ello, el juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.