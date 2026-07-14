Investigan feminicidio en Medellín: mujer fue asesinada con arma blanca en El Popular

Medellín

Las autoridades investigan un nuevo presunto caso de feminicidio ocurrido en Medellín, donde una mujer de 52 años murió tras ser atacada con un arma cortopunzante, al parecer por su expareja sentimental, quien posteriormente se habría quitado la vida.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 13 de julio en una vivienda ubicada en el barrio Popular, en el nororiente de la capital antioqueña.

De acuerdo con el reporte oficial, la Policía Nacional recibió una llamada a la línea de emergencias 123 en la que una mujer alertó que su madre, identificada como Jhanet Estella Álvarez Rivera, había sido gravemente herida, presuntamente por su expareja.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de Jorge Andrés Villada Ramírez, de 45 años, tendido en el piso de una habitación y con un arma cortopunzante en su mano derecha. Las primeras hipótesis de la investigación indican que el hombre se habría quitado la vida poco tiempo después de atacar a la mujer.

La víctima fue trasladada de urgencia en un taxi al Hospital Pablo Tobón Uribe. Sin embargo, ingresó al centro asistencial sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Apertura de investigaciones

Según las investigaciones preliminares, la pareja había mantenido una relación sentimental durante aproximadamente tres años. No obstante, la mujer decidió poner fin a la relación debido a reiterados problemas de convivencia y presuntos episodios de violencia.

Asimismo, las autoridades establecieron que Jorge Andrés Villada registraba antecedentes judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado, homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, información que hace parte de la investigación.

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Judicial, adelanta la inspección técnica, la recolección de pruebas y las entrevistas correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen.

Con este caso, 13 mujeres han sido asesinadas en Medellín durante 2026, de las cuales nueve han sido catalogadas como presuntos feminicidios.