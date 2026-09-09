Llega la Feria de Diseño Medellín, el evento que reúne a 280 marcas y delegaciones internacionales

Colombia

La Feria de Diseño Medellín llegará a su edición número 13 del 10 al 12 de septiembre, con una programación que reúne empresas, diseñadores, arquitectos, interioristas y compradores alrededor de diferentes áreas de la industria. Para esta edición, la organización reporta la participación de 280 marcas expositoras, además de delegaciones de España, Brasil e Italia.

El encuentro, que nació en Medellín en 2013, llega este año con una agenda que combina muestra comercial, contenidos académicos y espacios para generar conexiones entre profesionales del sector.

Con esto, la organización espera cerca de 22.000 visitantes durante los tres días, en el ecosistema, que incluye asistentes al recinto y al circuito de diseño de Medellín con los eventos satélite en distintos puntos de la ciudad.

Participación internacional y nuevas conexiones (INTERTÍTULO)

La Feria contará con expositores de Colombia, Italia, España, Turquía, Estados Unidos, Bélgica, Brasil y Perú, en una muestra que incluye soluciones para mobiliario residencial y contract, cocinas, arquitectura e interiorismo, iluminación, tecnología, bienestar y espacios outdoor.

La participación de España tendrá por primera vez un espacio organizado por ICEX e Interiors from Spain, con siete marcas. Brasil, por su parte, llegará a través de Brazilian Furniture, iniciativa de ABIMÓVEL y ApexBrasil, con 15 marcas en exposición y una misión que reunirá a 41 empresas brasileñas con 25 compradores latinoamericanos. Italia contará con un espacio institucional de ITA - Italian Trade Agency dirigido a importadores, showrooms, arquitectos e interioristas.

Esta presencia internacional está relacionada con la sociedad que el equipo fundador de La Feria mantiene con Koelnmesse desde 2024, la cual busca ampliar la conexión del encuentro con mercados y profesionales de Latinoamérica, el Caribe y Europa.

Programación

La Ronda de Negocios llega a su quinta versión con 780 citas estimadas y más de 60 compradores nacionales e internacionales. Como referencia, en 2025 se realizaron 715 encuentros, con una proyección de USD 14 millones.

Además, el IV Encuentro Latinoamericano de Diseño & Negocios contará con una programación dirigida a marcas, arquitectos, interioristas, desarrolladores hoteleros, distribuidores, especificadores y compradores.

La muestra también permitirá que los visitantes conozcan, comparen y compren productos y soluciones, mientras que los profesionales del sector podrán establecer contacto con fabricantes y conocer herramientas aplicables a proyectos residenciales, corporativos, hoteleros, comerciales y de bienestar.

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La programación de este año también tendrá un componente académico alrededor del concepto ‘Diseño que Reconecta: el origen del bienestar está en volver a lo esencial’, con contenidos relacionados con materiales, iluminación, acústica, biofilia, saberes artesanales e identidad.

Entre los invitados estarán Felipe Pantone, Cazú Zegers, Giancarlo Mazzanti, Mauricio Rocha, Stefano Giovannoni, Humberto Campana y Zanini de Zanine, quienes participarán en conferencias relacionadas con diseño, arquitectura, hábitat y otras áreas de la industria.

La agenda incluye ‘Creadores’, un espacio dedicado a nuevas miradas sobre mobiliario, iluminación, objetos, arte aplicado, tecnología y bienestar, con participación de creadores invitados de Brasil. También estará FuturaLab, un espacio de pequeños con grandes ideas compartiendo con profesionales de la industria y que abordará el diseño desde las necesidades de la infancia.Los eventos satélite organizados por tiendas y marcas de diseño extenderán la programación a diferentes puntos de Medellín durante los días del encuentro.