🔴 Santa Fe vs Vasco Da Gama EN VIVO cuartos de final de Sudamericana: transmisión y minuto a minuto
El León busca tomar ventaja de su localia frente los brasileños que pelean el descenso en el campeonato nacional.
Independiente Santa Fe vuelve a escena internacional este martes 8 de septiembre para enfrentar a Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El partido se disputará desde las 5:00 de la tarde en El Campín, en la capital colombiana, donde el conjunto bogotano buscará aprovechar su condición de local para comenzar la serie con ventaja.
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Santa Fe tras vencer a River
El equipo dirigido por Pablo Repetto llega con confianza después de eliminar a River Plate en los octavos de final. Tras empatar 0-0 en Bogotá y 1-1 en el Monumental, Santa Fe se impuso 8-7 en la tanda de penaltis y consiguió una de las clasificaciones más importantes de su campaña internacional.
Un rival brasileño
Vasco da Gama llega a Bogotá después de superar con autoridad al Olimpia de Paraguay en los octavos de final, con un marcador global de 4-1. El conjunto brasileño intentará conseguir un resultado que le permita afrontar la vuelta con mejores condiciones en São Januário.
Además, el equipo carioca cuenta con presencia colombiana en su plantilla, con Johan Rojas y Marino Hinestroza. Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta no viajaron con el plantel brasileño.
Vea aquí la transmisión EN VIVO de Santa Fe vs Vasco Da Gama:
Vea aquí el minuto a minuto EN VIVO de Santa Fe vs Vasco Da Gama:
Contragolpe desperdiciado
Contra ataque de Vasco Da Gama, pero Spinelli entrega mal el balón para Hinestroza y termina en las manos de Asprilla
Santa Fe no se rinde
Los cardenales quieren buscar su tanto en la primera mitad del encuentro
Tiro de esquina
Tiro de esquina de los cariocas, que termina en lateral para la visita
Tiro de esquina para Vasco
Corner de los cariocas que termina en despeje de Hugo Rodallega
Amarilla para Vasco Da Gama
Amonestación para Claudio Spinelli
Juego pausado
Inicia la pausa de hidratación
Santa Fe no concreta opciones
Los de Repetto presentan problemas para concretar opciones claras de gol tras la más clara de Palacios
Vasco mantiene el protagonismo
Tras varias llegadas de Santa Fe, los brasileños aumentan las amenazas en el área rival
Palacios se pierde la más clara
El lateral de Santa Fe falla frente al arco mandando el balón por encima
Asprilla ataja tras tiro de esquina
El guardameta de Santa Fe ataja tras cabezazo dentro del área de los brasileños
Chequeo de VAR
Llaman al arbitro y confirman el gol anulado
Gol anulado
Scarpeta Cabecea dentro de los tres palos, pero el línea levanta el bamderín
Tiro de esquina para Santa Fe
Corner de Santa Fe en corto y Palacios centra el balón
Balón dividido
Ambos equipos intercambian la posesión del balón
Vasco amenaza
Los cariocas inician los momentos de presión en el partido
Inicia el partido
Moverá el balón Vasco Da Gama
Los jugadores salen al campo
Inician los actos protocolarios
11 inicial de la visita
11 Inicial de Santa Fe
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Santa Fe vs Vasco Da Gama por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana