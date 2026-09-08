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08 sep 2026 Actualizado 22:39

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Copa Sudamericana
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Vasco da Gama
36'
1ª parte

🔴 Santa Fe vs Vasco Da Gama EN VIVO cuartos de final de Sudamericana: transmisión y minuto a minuto

El León busca tomar ventaja de su localia frente los brasileños que pelean el descenso en el campeonato nacional.

Independiente Santa Fe vuelve a escena internacional este martes 8 de septiembre para enfrentar a Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se disputará desde las 5:00 de la tarde en El Campín, en la capital colombiana, donde el conjunto bogotano buscará aprovechar su condición de local para comenzar la serie con ventaja.

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Santa Fe tras vencer a River

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega con confianza después de eliminar a River Plate en los octavos de final. Tras empatar 0-0 en Bogotá y 1-1 en el Monumental, Santa Fe se impuso 8-7 en la tanda de penaltis y consiguió una de las clasificaciones más importantes de su campaña internacional.

Un rival brasileño

Vasco da Gama llega a Bogotá después de superar con autoridad al Olimpia de Paraguay en los octavos de final, con un marcador global de 4-1. El conjunto brasileño intentará conseguir un resultado que le permita afrontar la vuelta con mejores condiciones en São Januário.

Además, el equipo carioca cuenta con presencia colombiana en su plantilla, con Johan Rojas y Marino Hinestroza. Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta no viajaron con el plantel brasileño.

Vea aquí la transmisión EN VIVO de Santa Fe vs Vasco Da Gama:

Vea aquí el minuto a minuto EN VIVO de Santa Fe vs Vasco Da Gama:

Hay nuevos mensajes
37´

Contragolpe desperdiciado

Contra ataque de Vasco Da Gama, pero Spinelli entrega mal el balón para Hinestroza y termina en las manos de Asprilla

36´

Santa Fe no se rinde

Los cardenales quieren buscar su tanto en la primera mitad del encuentro 

33´

Tiro de esquina

Tiro de esquina de los cariocas, que termina en lateral para la visita 

30´

Tiro de esquina para Vasco

Corner de los cariocas que termina en despeje de Hugo Rodallega 

27´

Amarilla para Vasco Da Gama

Amonestación para Claudio Spinelli 

23´

Juego pausado

Inicia la pausa de hidratación

21´

Santa Fe no concreta opciones

Los de Repetto presentan problemas para concretar opciones claras de gol tras la más clara de Palacios

19´

Vasco mantiene el protagonismo

Tras varias llegadas de Santa Fe, los brasileños aumentan las amenazas en el área rival

14´

Palacios se pierde la más clara

El lateral de Santa Fe falla frente al arco mandando el balón por encima 

12´

Asprilla ataja tras tiro de esquina

El guardameta de Santa Fe ataja tras cabezazo dentro del área de los brasileños

10´

Chequeo de VAR

Llaman al arbitro y confirman el gol anulado

Gol anulado

Scarpeta Cabecea dentro de los tres palos, pero el línea levanta el bamderín 

Tiro de esquina para Santa Fe

Corner de Santa Fe en corto y Palacios centra el balón

Balón dividido

Ambos equipos intercambian la posesión del balón 

Vasco amenaza

Los cariocas inician los momentos de presión en el partido 

Inicia el partido

Moverá el balón Vasco Da Gama 

Los jugadores salen al campo

Inician los actos protocolarios 

11 inicial de la visita

11 Inicial de Santa Fe

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Santa Fe vs Vasco Da Gama por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

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