🔴 Santa Fe vs Vasco Da Gama EN VIVO cuartos de final de Sudamericana: transmisión y minuto a minuto

El León busca tomar ventaja de su localia frente los brasileños que pelean el descenso en el campeonato nacional.

Independiente Santa Fe vuelve a escena internacional este martes 8 de septiembre para enfrentar a Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se disputará desde las 5:00 de la tarde en El Campín, en la capital colombiana, donde el conjunto bogotano buscará aprovechar su condición de local para comenzar la serie con ventaja.

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Santa Fe tras vencer a River

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega con confianza después de eliminar a River Plate en los octavos de final. Tras empatar 0-0 en Bogotá y 1-1 en el Monumental, Santa Fe se impuso 8-7 en la tanda de penaltis y consiguió una de las clasificaciones más importantes de su campaña internacional.

Un rival brasileño

Vasco da Gama llega a Bogotá después de superar con autoridad al Olimpia de Paraguay en los octavos de final, con un marcador global de 4-1. El conjunto brasileño intentará conseguir un resultado que le permita afrontar la vuelta con mejores condiciones en São Januário.

Además, el equipo carioca cuenta con presencia colombiana en su plantilla, con Johan Rojas y Marino Hinestroza. Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta no viajaron con el plantel brasileño.

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