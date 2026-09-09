La Policía invertirá más de $135 mil millones para la construcción de una nueva clínica en Ibagué

Lote para la construcción de la Policlínica en Ibagué - Foto Alcaldía de Ibagué

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué entregó el predio donde se construirá una nueva Clínica de la Policía Nacional, una obra que busca fortalecer la atención en salud de uniformados, veteranos y sus familias en varios departamentos.

El terreno entregado por el municipio a la Policía Nacional cuenta con un área superior a los 10 mil metros cuadrados. La cesión fue aprobada por el Concejo Municipal, permitiendo avanzar con la construcción de una policlínica de segundo y tercer nivel de complejidad.

“El proyecto contempla más de 15 mil metros cuadrados construidos y una inversión superior a los $135 mil millones, destinados a infraestructura, equipos y mobiliario. La sede contará con servicios de urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorios clínicos, apoyo diagnóstico y rehabilitación física”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

El centro asistencial atenderá a más de 30 mil usuarios del Sistema de Salud de la Policía Nacional y tendrá cerca de 300 funcionarios, entre personal uniformado y no uniformado, para la prestación de los servicios. También permitirá recibir pacientes de otras regiones del país.

“Me emociona profundamente pensar en lo que este lugar va a significar. Detrás de cada policía hay una familia que merece ser protegida. Juan Camilo, para ti y para todos los niños de esta ciudad, de nuestros veteranos y de nuestros policías, un aplauso para ellos, porque aquí ven futuro y ven esperanza. Cuidar a quienes nos cuidan es una manera de construir seguridad”, resaltó la alcaldesa de Ibagué.