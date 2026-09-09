Incendio forestal amenaza con alcanzar planta de Cemex en Payandé, Tolima

Tolima

Un voraz incendio se ha extendido por amplias zonas del municipio de San Luis, en el Tolima, y en las últimas horas ha amenazado con llegar hasta la mina La Esmeralda de la multinacional Cémex, ubicada en el corregimiento de Payandé.

Al amanecer de este miércoles 9 de septiembre, los organismos de socorro, autoridades y comunidades intentan sofocar el incendio antes de que alcance zonas residenciales y la planta de Cémex.

“Este es un incendio bastante complejo que desde el fin de semana inició en nuestro municipio. Hemos intentado por tierra y aire hacer la contención y relativamente se considera una distancia cercana a la mina La Esmeralda de Cémex. Para hoy se contempla trabajo helicoportado para intentar detener las llamas”, detalló el alcalde de San Luis, Ricardo Acosta.

En terreno hay más de 150 personas de los Bomberos de San Luis, Bomberos de Ibagué, la Defensa Civil, Ponalsar, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, además de las comunidades voluntarias.

“Se ha contemplado la evacuación de viviendas y de la mina La Esmeralda, pero esto depende del comportamiento del fuego y los vientos. Ayer se evacuó una vivienda en el cañón donde se presenta el incendio, pero, en comunicación con organismos de socorro y la multinacional, no se ha tomado la decisión de evacuar”, manifestó el mandatario.

Hasta ahora se desconocen las causas de este nuevo incendio forestal registrado en San Luis, el municipio del Tolima más afectado por los incendios forestales, con más de 10.000 hectáreas consumidas. Sin embargo, comunidades denuncian que hombres inescrupulosos que se desplazan en motocicleta estarían detrás de la provocación de incendios en el municipio.

“La comunidad manifiesta que un incendio que inició en la vereda Campo Alegre ocurrió por personas que se desplazaban en motocicleta con cascos. Posteriormente, también nos comentaron que otro incendio presuntamente inició por personas que se desplazaban en motocicleta. Nosotros no tenemos información que evidencie a las personas provocando los incendios, sino los reportes de las personas”, acotó Acosta.

Por último, el alcalde señaló que el incendio se ha propagado rápidamente por las difíciles condiciones de acceso a las zonas afectadas, además de la vegetación seca, que se convierte en material combustible.