Chaparral alcanza el 100 % de la ocupación hotelera por la Feria Internacional del Café

Tolima

Todo está listo para la cuarta edición de la Feria Internacional del Café, que se realizará en el municipio de Chaparral del 11 al 13 de septiembre, luego de su primer aplazamiento debido al terremoto y los incendios forestales que azotan al Tolima.

Juan Camilo García, secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, explicó que el encuentro busca fortalecer la comercialización del café, generar nuevas oportunidades para los productores y contribuir a la dinamización de la economía del departamento.

“Hoy el café no solo representa una reconstrucción social, sino también el inicio de la reconstrucción económica de nuestro departamento y del sector agropecuario”, afirmó el secretario, quien destacó el trabajo articulado entre la Gobernación del Tolima, el Comité de Cafeteros y la Alcaldía de Chaparral.

Por su parte, el alcalde de Chaparral, Hélver González Mora, destacó los impactos económicos positivos que ha generado la feria para su municipio, como la ocupación hotelera del 100 % y la visita de por lo menos 15 mil personas durante el fin de semana.

“Estamos muy contentos, muy animados y con mucha esperanza de que este certamen sea para bien de Chaparral, de los caficultores, del departamento y del país, porque es un evento de talla internacional”, afirmó el mandatario.

González resaltó, además, que la feria contará con cerca de 50 compradores internacionales y permitirá avanzar en la proyección de los cafés del sur del Tolima hacia nuevos mercados.

Uno de los principales atractivos será una subasta híbrida, presencial y virtual, en la que participarán compradores nacionales e internacionales. La expectativa es superar el récord de 72 dólares por libra de café y lograr ventas representativas para los productores.

La feria también tendrá un componente de formación para los productores con la inauguración del Salón del Café, un espacio que, según explicó el alcalde, permitirá capacitar a los caficultores y fortalecer el conocimiento sobre los atributos y características de sus propios cafés.

“Eso nos abre una posibilidad muy grande para capacitar a los caficultores, que conozcan los atributos de su café, podamos seguir trabajando y hablando de cafés diferenciados, de diferentes procesos, y seguir posicionando en los mercados internacionales a muy buen precio los cafés de Chaparral y del sur del Tolima”, señaló González.

La agenda también contempla la proyección internacional de los productores. García destacó que 12 de los mejores caficultores del Líbano, seleccionados durante la feria realizada el año anterior, participarán en una misión técnica internacional que incluye su asistencia a World of Coffee Panamá 2026.

“Las ferias simplemente representan un escalón de continuidad”, sostuvo García, al explicar que la estrategia busca que estos espacios se conviertan en escenarios para abrir mercados y proyectar el café del Tolima hacia compradores especializados.