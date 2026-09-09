Porte de armas en Colombia: mandatarios reaccionaron al decreto que levanta suspensión de permisos
Alcaldes de Colombia se refirieron al Decreto 1368 de 2026 que firmó el presidente Abelardo de la Espriella y explicaron qué implica esta decisión para cada ciudad:
El alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, se refirió en 6AM W sobre la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión de permisos de porte de armas en Colombia y afirmó que está de acuerdo.
“Es la mejor decisión que ha tomado el presidente de la República por seguridad de los colombianos y araucanos, que no podemos permitir que nos asesinen los delincuentes y nosotros completamente desarmados”, destacó.
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“Para mí es positiva esa medida”: alcalde de Pitalito respaldó el anuncio sobre el porte de armas
Por su parte, el alcalde del municipio de Pitalito, Huila, Yider Luna, manifestó su respaldo al anuncio del Gobierno Nacional sobre el porte de armas. El mandatario local calificó la medida como “positiva”, argumentando que las restricciones anteriores afectaban principalmente a los ciudadanos que cumplen con la ley.
El alcalde explicó que, en los Consejos de Seguridad y reuniones con empresarios y trabajadores locales, una de las reclamaciones constantes era la imposibilidad de portar armas para defenderse: “Mientras dieron la posibilidad de restringir el arma a quienes se levantan todos los días a trabajar, los bandidos, los delincuentes eran los únicos que tenían la posibilidad de andar armados, infortunadamente”.
De acuerdo con las cifras de violencia presentadas por Luna, en lo corrido del año, “llevamos alrededor de 45 personas que han sido asesinadas”. Añadió que esta cifra se debe a que “en un alto porcentaje ha sido la misma retaliación entre grupos bandidos, entre delincuenciales”.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...