Inter de Palmira gana y toma ventaja en la pelea por un cupo a la siguiente fase de la Liga Femenina

El conjunto vallecaucano consiguió este martes una victoria fundamental en la quinta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina. Internacional Palmira derrotó 1-0 a Internacional de Bogotá en el Rivera Escobar y llegó a siete puntos en el Grupo A, resultado que le permite ubicarse provisionalmente en el segundo lugar.

La única anotación del compromiso llegó al minuto 22, después de un penal ejecutado por Luiza Montaño que fue atajado por la arquera Vanessa Córdoba. Sin embargo, las jugadoras de Palmira estuvieron atentas al rebote y aprovecharon la segunda oportunidad para enviar el balón al fondo de la red.

Con la ventaja, Internacional Palmira apostó por el orden para controlar el partido. El equipo ajustó sus líneas, cerró espacios y logró contener los intentos de Inter Bogotá, que también necesitaba sumar para mantenerse con opciones en el grupo.

El marcador no volvió a moverse y las locales celebraron tres puntos que cambian el panorama de la clasificación. Palmira llegó a siete unidades, mientras Internacional de Bogotá se quedó con cuatro y ocupa ahora el último lugar.

La tabla, de momento, tiene a Millonarios en la primera posición con ocho puntos, seguido por Internacional Palmira con siete y Atlético Nacional con seis. Sin embargo, Millonarios y Nacional todavía deben enfrentarse este miércoles en El Campín, un resultado que puede modificar nuevamente la clasificación.

Para Palmira, la última jornada será definitiva. El equipo visitará a Atlético Nacional este sábado a las 7:00 de la noche en Medellín, en un partido en el que buscará una victoria que le permita mantener viva la posibilidad de avanzar a las semifinales.