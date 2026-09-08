Más de 16 mil empresas del Valle reportaron afectaciones tras el terremoto del pasado 10 de agosto

El Valle del Cauca concentra una de las mayores afectaciones empresariales del país por el sismo.

A través de la Línea de Afectación Empresarial, impulsada por Confecámaras, la Cámara de Comercio de Cali y entidades territoriales, se recopilaron cerca de 45 mil encuestas empresariales, permitiendo identificar las afectaciones, pérdidas, riesgos sobre el empleo y necesidades de recuperación de las empresas impactadas por la emergencia.

Con corte al cierre del proceso de recolección, la Línea de Afectación Empresarial consolidó 45.074 registros empresariales en Colombia, de los cuales 16.132 corresponden al Valle del Cauca, equivalente al 36% del total nacional.

Los resultados evidencian que el 94% de las empresas del Valle del Cauca reportó algún tipo de afectación derivada del terremoto, mientras que el 63% señaló encontrarse en una condición grave o crítica.

Asimismo, el 28% manifestó no poder operar actualmente y, al incluir las empresas que operan parcialmente, la proporción asciende al 70%, reflejando la magnitud de las restricciones que aún enfrenta el tejido productivo regional.

Dentro del departamento, Cali concentró el 46% de los registros empresariales afectados, seguida por Buenaventura (9%), Roldanillo (5%), Cartago (4%) y Sevilla (4%), consolidándose como los territorios con mayor número de reportes dentro del sondeo.

El 98% de las empresas afectadas en el Valle del Cauca corresponde a micro y pequeñas unidades productivas, mientras que cerca del 30% no cuenta con registro en una cámara de comercio, reflejando la importancia de haber desarrollado una herramienta abierta e incluyente para todo tipo de empresario.

Las mayores afectaciones

El 68% de las empresas afectadas pertenece a tres actividades económicas principales: comercio (40%), alojamiento, gastronomía y turismo (16%) e industrias manufactureras (12%).

La infraestructura, la maquinaria y los inventarios concentran las principales pérdidas.

Los reportes empresariales muestran que los daños materiales se concentran principalmente en la capacidad productiva de las empresas.

El 59% reportó afectaciones en infraestructura, maquinaria o equipos, el 43% reducción de clientes, pedidos o ventas, mientras que el 34% indicó pérdidas de inventarios o mercancías, lo que limita la posibilidad de retomar operaciones y recuperar ventas en el corto plazo.

Adicionalmente, el 79% de las empresas reportó pérdidas económicas de hasta 20 millones de pesos, mientras que el 72% informó tener entre 1 y 20 puestos de trabajo en riesgo, evidenciando que el impacto trasciende las instalaciones físicas y afecta directamente los ingresos de miles de familias.