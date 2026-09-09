Investigan caso de muerte de un joven de 20 años por aparente negligencia médica Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, se pronunció sobre el caso de la muerte de un joven de 20 años identificado como Nicolas Guzmán, que según la familia perdió la vida luego de varios días de atención médica, por lo que piden se investigue si hubo algún tipo de negligencia en la atención.

Según Gisella Barrios, madre de del joven, desde el pasado 3 de septiembre presentó problemas de salud, por lo que fue llevado a un centro asistencial en el que recibió atención médica donde le recomendaron que regresara en 48 horas para un seguimiento, pero por su estado de salud tuvo que retornar el viernes 4 de septiembre, viendo que cada vez empeoraba su estado, finalmente asistió a la clínica Virrey Solís el sábado, donde perdió la vida en circunstancias que pide sean investigadas.

“Una vez conocido la situación la Secretaría de Salud a través de su equipo técnico se despliega a realizar las acciones de inspección y vigilancia que correspondan. Realizaremos todo el proceso de validación de cuales fueron las acciones de cada una de las instituciones que tuvieron conocimiento del caso del joven. Cómo se dio la atención, los tiempos y se deja documentado y registrado todo lo que encontremos”, dijo Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué.

Según la funcionaria, tras la inspección y vigilancia se trasladará a las autoridades competentes que tendrán la potestad de decidir sobre el futuro de este caso que denuncia la familia.

“Una vez se terminada la visita se hace la lectura y verificación de lo encontrado e inmediatamente se determinan los traslados, a la vez es potestad de la Secretaría de Salud una vez revisada y analizada la situación tomar decisiones de trasladar en el tiempo que corresponda”, sostuvo la secretaria de Salud de Ibagué.

Finalmente, sostuvo que se está adelantando las visitas a cada una de las clínicas en las que recibió atención médica Nicolas Guzmán “Para este caso recibió atención en dos instituciones médicas de la ciudad”.