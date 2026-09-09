Incendio en Guacamayas completó tres días

Tres días completa la emergencia por el incendio forestal registrado en la vereda Chiscote, sector Resumidero, en Guacamayas, donde los organismos de socorro continúan trabajando para controlar los diferentes puntos de calor. La alcaldesa Gloria Edy Gómez confirmó que ya fue solicitada formalmente la activación de apoyo aéreo.

La mandataria explicó que las condiciones del terreno han dificultado las labores de extinción. «...La mitigación ha sido sumamente compleja debido a las condiciones del territorio...», señaló Gloria Edy Gómez, quien agregó que la topografía, los fuertes vientos y los puntos de calor han impedido avanzar con mayor rapidez en el control de las llamas.

Según la alcaldesa, en la atención de la emergencia participan organismos de socorro, cuerpos de bomberos, Policía, integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, voluntarios de diferentes municipios y habitantes de la zona. Gómez destacó que se han sumado voluntarios de San Mateo, El Cocuy, Soatá y Guacamayas para apoyar las labores en el área afectada.

Gómez también hizo un llamado a la comunidad frente a las condiciones climáticas que enfrenta el departamento. «...El fenómeno del Niño apenas comienza, sus efectos son severos...», advirtió la alcaldesa, quien pidió corresponsabilidad para prevenir nuevas emergencias. Mientras continúa el combate del incendio, las autoridades mantienen la recomendación de evitar quemas, racionalizar el agua y reportar oportunamente nuevos focos.