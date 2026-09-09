Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra respalda política de seguridad nacional

Santa Marta

Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella firmara el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, expresó su respaldo a una política de seguridad orientada a fortalecer la autoridad del Estado y garantizar mayores condiciones de seguridad para los ciudadanos que cumplen la ley, al tiempo que se intensifica la acción contra las estructuras criminales.

A través de su cuenta en X la mandataria de los magdalenenses dijo : “Durante años, mientras los ciudadanos que cumplen la ley enfrentaban restricciones, las estructuras criminales continuaron fortaleciendo su poder de fuego. La seguridad exige recuperar la autoridad y poner todas las capacidades del Estado al servicio de la gente”, precisó.

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En ese sentido, manifestó su respaldo a una política firme que establezca garantías para quienes cumplen la ley y permita utilizar toda la fuerza legítima del Estado contra quienes emplean armas para cometer delitos.