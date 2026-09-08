Alcalde Pinedo lleva a MinAmbiente plan para recuperar el río Manzanares y atender erosión costera

El alcalde de Santa Marta se reunió en Bogotá con el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, para avanzar en acciones de protección ambiental para la ciudad.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, sostuvo una reunión con el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, en la que presentó varias propuestas relacionadas con la protección de los ecosistemas del Distrito.

Uno de los principales temas fue la recuperación integral del río Manzanares y su Parque Lineal, en medio de la preocupación generada por el arrastre de residuos hacia el mar.

Entre las acciones que el Distrito ha planteado para el Manzanares está la instalación de mallas de contención en diferentes puntos del río, con el objetivo de retener residuos y otros materiales antes de que lleguen al mar. También se contempla fortalecer las acciones de cultura ciudadana y avanzar en la recuperación del Parque Lineal.

La agenda abordó además la situación de los parques naturales, especialmente el Tayrona, la preservación de los humedales y la búsqueda de acciones frente a la erosión costera que afecta diferentes sectores de las playas de Santa Marta.

Según lo informado tras el encuentro, el Ministerio de Ambiente manifestó disposición para acompañar técnicamente las acciones relacionadas con la erosión costera, mientras el Distrito busca avanzar en una agenda conjunta para la protección ambiental de Santa Marta.