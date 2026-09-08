123 barrios de Santa Marta están en subnormalidad eléctrica y Air-e pide inversión al Gobierno

Luis Guillermo Rubio, gerente territorial de Air-e, durante su intervención ante el Concejo de Santa Marta. Foto: Concejo de Santa Marta

Durante la sesión, Rubio expuso la dimensión de la subnormalidad eléctrica en Santa Marta y aseguró que 123 de los aproximadamente 313 barrios de la ciudad están bajo esta condición, lo que representa cerca del 40 %.

“Tenemos 123 barrios en esta condición, de aproximadamente 313 barrios. Estamos hablando de una subnormalidad del 40 % solamente en Santa Marta”, señaló el gerente territorial.

Subnormalidad eléctrica, una problemática estructural

Rubio explicó que esta situación se ha construido durante años en sectores donde las propias comunidades han gestionado parte de la infraestructura eléctrica, incluyendo postes, transformadores y redes que no necesariamente cumplen con las condiciones técnicas requeridas.

“En Santa Marta, a lo largo de estos años, se ha acumulado un fenómeno atípico por la situación que se presenta y que no ocurre en gran parte del país”, afirmó el funcionario.

Según Air-e, esta condición dificulta garantizar la continuidad y calidad del servicio, especialmente en sectores donde se presentan daños sobre redes e infraestructura eléctrica.

“La mayoría de las fallas y siniestros que se presentan sobre la red y la infraestructura eléctrica es por la subnormalidad eléctrica y el fraude, que cada vez más se viene incrementando en detrimento de la calidad del servicio”, sostuvo Rubio.

Air-e pide participación del Gobierno

El gerente territorial insistió en que la problemática no puede ser solucionada únicamente por el operador de red y señaló que se requiere la participación del Estado, el Gobierno nacional y las entidades territoriales mediante recursos para fortalecer la infraestructura eléctrica.

“Hay que centrar el problema estructural, no solo en el problema del operador de red, que es una empresa privada. En este caso, el primer actor es el Estado, las agencias del Gobierno y las entidades territoriales”, manifestó.

Rubio aseguró que los recursos de programas y fondos destinados al sector deben contribuir a la normalización de los barrios eléctricamente subnormales y al fortalecimiento de las redes.

“La normalización eléctrica masiva no la va a resolver la empresa. No tiene capacidad para llevar a cabo proyectos de normalización de manera masiva”, advirtió.

Fraude y pérdidas de energía

Durante su intervención, Rubio también entregó cifras sobre las pérdidas de energía. Según explicó, del 100 % de la energía que compra Air-e, cerca del 33 % se pierde por fraude y otro porcentaje corresponde a usuarios que no pagan el servicio.

El funcionario señaló que estas conexiones pueden provocar sobrecargas en los transformadores, daños en la infraestructura y oscilaciones en el suministro.

“Cuando un vecino roba energía, lo que hace para que el contador no se pare es generar consumo extra. Ese consumo desmedido genera sobrecarga, transformadores quemados y presenta oscilaciones”, explicó.

Rubio agregó que la empresa viene identificando puntos donde se presentan sobrecargas y posibles fraudes para adelantar las respectivas intervenciones.

Air-e anuncia inversiones

Frente a las inversiones, el gerente territorial informó que se proyecta la construcción de una nueva subestación en Bureche, con capacidad de 50 MVA, para fortalecer el servicio en el corredor industrial de Santa Marta y sectores rurales de Minca y zonas aledañas.

También anunció la repotenciación de la subestación Gaira y señaló que se analiza la necesidad de una nueva subestación en el corredor de la Troncal del Caribe hacia Guachaca, ante el crecimiento hotelero, inmobiliario y poblacional de ese sector.

En el Centro Histórico, Air-e adelanta un plan de choque que contempla la intervención de transformadores, podas, identificación de puntos críticos y detección de posibles fraudes.

Rubio insistió en que la solución requiere la participación de todos los actores y advirtió que, mientras no se avance en la normalización de los barrios eléctricamente subnormales, será difícil resolver de fondo las fallas que afectan la prestación del servicio en Santa Marta.