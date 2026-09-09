El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga presenta el libro “Colombia y el arte”

El pasado 4 de septiembre, el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga realizó el lanzamiento de Colombia y el arte, una publicación impulsada por José Henao, que reúne a 65 artistas colombianos de diferentes generaciones y regiones del país.

Orlando Morales Cañón, director y representante jurídico del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, “El libro representa un recorrido por el desarrollo del arte colombiano y reconoce tanto a artistas de generaciones anteriores como a nuevos exponentes”.

La publicación rinde homenaje al maestro Rodrigo Arenas Betancourt y presenta 65 artistas seleccionados que hacen parte del libro. Entre los nombres destacados se encuentran Oscar Ordoñez, Francisco Antonio Cano, entre otros reconocidos exponentes del arte colombiano, así como artistas contemporáneos de diferentes regiones, entre ellos representantes de Santander.

“Es un texto que pretende configurar un escenario del arte nacional actual, pero también se extiende hacia generaciones anteriores”, explicó Morales Cañón.

Para el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, hacer parte de este proyecto representa una oportunidad para fortalecer su presencia en el ámbito cultural y contribuir a la divulgación del arte colombiano.

Morales Cañón, explica que “Está previsto que la publicación y otros cuatro libros relacionados recorran diferentes ciudades de Colombia, países de Sudamérica, Estados Unidos y algunas zonas de Europa.”