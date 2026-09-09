Concejal de Bogotá denunció punto crítico de basuras y roedores en Usme

El concejal de Bogotá, David Saavedra, denunció ante las autoridades un punto crítico de acumulación de residuos y presencia de roedores que estaba afectando a los habitantes de la localidad de Usme.

La situación fue identificada durante una visita realizada por el concejal en el marco de su trabajo territorial. Tras la denuncia, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá iniciaron acciones para recuperar el lugar.

Además, la Subred Sur de la Secretaría de Salud realizó una visita para evaluar las condiciones sanitarias del sector y determinar los posibles riesgos para la comunidad.

Lea también: Concejal de Bogotá denunció llevar un mes esperando que EPS entregue ortesis craneal para su bebé

“Las instituciones tienen que estar donde están los problemas y responder cuando los ciudadanos necesitan soluciones”, afirmó Saavedra.

Concejal pidió fortalecer la prevención

El cabildante también hizo un llamado a fortalecer las acciones de prevención, control y seguimiento para evitar que la respuesta institucional se limite a intervenir los lugares una vez el problema ya esté.

“Si Bogotá tiene 469 puntos críticos, tenemos que preguntarnos qué está fallando en la prevención y qué estamos haciendo para evitar que los puntos recuperados vuelvan a convertirse en botaderos. La solución no puede ser limpiar hoy para regresar mañana”, sostuvo.

Más información Chao desorden de cables en los postes de Bogotá: empresas deberán desmontarlos

Saavedra insistió en que el manejo adecuado de los residuos también requiere de responsabilidad ciudadana. Aseguró que para que las intervenciones sean sostenibles, es fundamental que la comunidad contribuya con el cuidado de los espacios recuperados, realice una adecuada disposición de los residuos y respete los horarios establecidos para sacarlos.

Finalmente, el concejal aseguró que continuará haciendo seguimiento a la intervención realizada en Usme para evitar que el lugar vuelva a convertirse en un punto crítico de acumulación de residuos.