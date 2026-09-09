Concejal de San Mateo denuncia presuntas amenazas tras control político

El concejal Yovany Rodríguez denunció ante el Concejo de San Mateo haber recibido presuntas amenazas después de realizar un control político relacionado con la ejecución presupuestal de la Secretaría de Hacienda municipal. Durante una sesión de la corporación fue presentado un audio que, según lo expuesto, correspondería a mensajes enviados por la pareja sentimental de la secretaria de Hacienda. Ante la denuncia, la secretaria Rosa Mercedes Casas aseguró que el origen del episodio no estaría relacionado con el ejercicio de control político.

Rosa Mercedes Casas afirmó que el concejal Yovany Rodríguez ha tenido previamente comportamientos que, según ella, han sido ofensivos hacia su persona. «...Evidentemente, el señor Yovany Rodríguez viene haciendo muchos tropiezos y groserías contra mí como persona...», manifestó la secretaria de Hacienda de San Mateo. Casas sostuvo que el control político había ocurrido una semana antes de los hechos y aseguró que durante esa sesión hubo discusiones y señalamientos contra integrantes de la administración municipal.

La secretaria Rosa Mercedes explicó que su esposo reaccionó después de conocer, según su versión, las situaciones que se habían presentado entre el concejal y ella. «...Lo que mi esposo le manifestó al señor fue un acto de que ya no aguanta más grosería del señor, no por un control político...», afirmó Casas. La funcionaria insistió en que tanto ella como su esposo conocen y respetan la figura del control político y negó que su reacción tuviera como propósito cuestionar el ejercicio de vigilancia que corresponde al Concejo.

Sobre el audio presentado durante la sesión, Rosa Mercedes Casas aseguró que no lo conocía previamente y que lo escuchó por primera vez cuando fue presentado ante la corporación. «...Yo no conocí el audio...», sostuvo la secretaria de Hacienda, quien explicó que su esposo habría reaccionado después de que otra persona le informara sobre la situación. La denuncia permanece en el escenario político municipal, mientras el concejal Johanny Rodríguez sostiene que recibió presuntas amenazas después del control político y la funcionaria entrega una versión diferente sobre el origen de los mensajes.