Chao desorden de cables en los postes de Bogotá: empresas deberán desmontarlos

El Concejo de Bogotá aprobó la propuesta del cabildante Juan David Quintero por el partido ‘En Marcha’ de desmontar los cables instalados en los postes de energía y en las fachadas.

La propuesta del concejal nace de una preocupación concreta, alrededor del 70% de los cables en los postes de toda la ciudad no sirven, contaminan el espacio público y ponen en peligro a los ciudadanos.

Para Quintero, esta situación convirtió el cableado aéreo en un problema que debe ser abordado con responsables, plazos y consecuencias económicas para quienes no cumplan con el retiro de la infraestructura que ya no se utiliza.

¿Cómo desmontar los cables?

“Se acabó el cablerío en Bogotá. El Distrito ya tiene una norma clara: los cables que están en los postes y ya no sirven deberán desmontarse; los nuevos tendrán que instalarse de manera subterránea, y los que actualmente están en uso también serán soterrados progresivamente”, señaló el concejal Quintero tras la aprobación de su proposición para avanzar en el soterramiento de los cables de la ciudad.

La estrategia es progresiva y deberá ser implementada a lo largo de este año. Las empresas privadas deberán retirar los cables aéreos que no sirvan. En caso de que no lo hagan, el Distrito se encargará de hacerlo y cobrar por el trabajo.

“No estamos proponiendo otro impuesto. Estamos diciendo algo muy sencillo: si una empresa deja cables abandonados en el espacio público y no los retira, el Distrito no tiene por qué pagar con recursos públicos una obligación que le corresponde a quien instaló o utilizó esa infraestructura”, explicó.