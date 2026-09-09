“Tienen las reglas, falta la materialización”: presidente ProBogotá sobre la ampliación de El Dorado

En el panel liderado por el director del servicio informático de Caracol Radio, Orlando Villar, en el evento ‘El Dorado Pro Max’, se discutió sobre la preparación de el país y de Bogotá para la ampliación del Aeropuerto El Dorado.

Por un lado, la presiente de ProBogotá, María Carolina Castillo, aseguró que las reglas ya están dadas sólo falta materialización del proyecto que responde a voluntades políticas.

“No necesitamos convencer al mercado. El mercado está convencido. Tiene ganas de invertir. Y lleva 6 años dándole vueltas al Estado”, señaló.

Indicó que para ella se deben tomar decisiones concretas como lograr que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ajuste los pliegos de contratación para que los oferentes se interesen e inviertan en esa obra.

Entre esas decisiones está la sexta línea del Metro de Bogotá que pase por la calle 63 para descongestionar y dejar de depender de la Calle 26. Además de que la Gobernación de Cundinamarca se encargue de las vías perimetrales para que la carga pesada quede por fuera de Bogotá.

Para Javier Díaz, presidente de Analdex la decisión más oportuna que se debe tomar es la de entender qué significa una ciudad aeropuerto. Algo en lo que se han equivocado las alcaldías de Bogotá.

“Hace unos años cuando se están hablando del aeropuerto actual cuando le dijimos a Carmenza Saldías que era la secretaria de Planeación del Distrito era que se debían comprar buena parte de las casas de Fontibón, pero no, lo que hicieron fue insonorizar las casas”, aseguró el presidente gremial.

Aseveró que a los colombianos le asustan las obras de infraestructura grandes y se conforman con lo que ya hay.

Durante la conversación, la presidente Asocolflores, Laura Valdivieso, dijo que la expansión de El Dorado no solo debe verse en un aumento metros cuadrados, sino en reducir el tiempo de logística. “Para volver este activo nacional en detonante de desarrollo económico para el centro del país y beneficios para el resto del país”.

Las regiones del país son clave para este proyecto. De eso precisamente, el gerente de Lagos de Torca, Alejandro Callejas, insistió.

“El norte de Suba, el norte de Usaquén, Cajicá, Sopó, Zipaquirá y Gachancipá, ahí tenemos más o menos 2 millones de personas que se demoran tres horas para llegar al aeropuerto”, agregó.