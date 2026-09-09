¿Cómo se manifiesta la leucemia linfocítica crónica? Una enfermedad que puede no presentar síntomas

Colombia

De acuerdo con la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, la leucemia linfocítica crónica (LLC) es una enfermedad que, a menudo, no presenta síntomas en sus etapas iniciales, por lo que suele ser diagnosticada de manera incidental, es decir, en un chequeo de rutina, tras una donación de sangre, en exámenes prequirúrgicos u otras circunstancias.

A su vez, mencionan que un diagnóstico positivo de LLC no siempre significa que se deba comenzar un tratamiento de inmediato, ya que depende de la etapa en la que se encuentre la enfermedad, pues este tipo de cáncer se caracteriza por tener una progresión lenta y variable.

Este 1 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Leucemia Linfocítica Crónica y, con el objetivo de ponerle rostro humano a esta enfermedad y de explicar con palabras sencillas qué es lo que realmente pasa en el cuerpo de quien la vive, Caracol Radio realizará un foro sobre el tema y hablará con expertos y pacientes sobre la enfermedad y su impacto. Acá le contamos más detalles.

Síntomas de la leucemia linfocítica crónica

Esta afección silenciosa no siempre presenta signos o síntomas, por lo que suele diagnosticarse por casualidad en un chequeo de rutina. Tal como indica la entidad, algunos pacientes sí presentan síntomas que suelen ser inespecíficos, por lo que usualmente no llaman su atención y son pasados por alto. Acá le dejamos algunos:

Inflamación indolora de los ganglios: puede palparse en la zona del cuello, las axilas o la ingle.

puede palparse en la zona del cuello, las axilas o la ingle. Fatiga y debilidad: se experimenta cansancio inusual y constante que no mejora con el descanso.

se experimenta cansancio inusual y constante que no mejora con el descanso. Fiebre y escalofríos: hay fiebre intermitente y recurrente sin una causa infecciosa clara.

hay fiebre intermitente y recurrente sin una causa infecciosa clara. Sudoraciones nocturnas: se experimenta sudor excesivo, a menudo intenso, durante la noche.

se experimenta sudor excesivo, a menudo intenso, durante la noche. Pérdida de peso: hay una pérdida de peso que no obedece a dietas ni ejercicio.

hay una pérdida de peso que no obedece a dietas ni ejercicio. Dolor abdominal: sensación de llenura o dolor en la parte superior izquierda del abdomen debido al agrandamiento del bazo.

sensación de llenura o dolor en la parte superior izquierda del abdomen debido al agrandamiento del bazo. Infecciones frecuentes : ocurren porque el cuerpo no cuenta con suficientes glóbulos blancos sanos para defenderse de virus y bacterias.

: ocurren porque el cuerpo no cuenta con suficientes glóbulos blancos sanos para defenderse de virus y bacterias. Falta de aire: hay dificultad para respirar, relacionada con la falta de glóbulos rojos (anemia).

hay dificultad para respirar, relacionada con la falta de glóbulos rojos (anemia). Moretones o sangrados: se presentan hematomas con facilidad, así como sangrados nasales o en encías, debido a que se bajan los niveles de plaquetas, las células encargadas de la coagulación.

Los diagnosticados podrían dividirse en tres grupos: mientras que el primer tercio presenta una enfermedad agresiva o con síntomas significativos y necesita tratamiento inmediato, el segundo tercio no necesita tratamiento al principio porque no tiene síntomas, pero la enfermedad avanzará con los años y requerirá tratamiento más adelante.

Por su parte, el último tercio tiene una variante de evolución tan lenta que nunca llegará a necesitar tratamiento en toda su vida, pero es importante precisar que aun cuando no se requiera tratamiento, sí se requiere de seguimiento y observación por parte del especialista hematólogo para detectar oportunamente cualquier avance de la enfermedad. Además, tenga en cuenta que para obtener un diagnóstico oficial debe consultar a un médico.

Invitados, temáticas y más del foro sobre la leucemia linfocítica crónica

Este 1 de septiembre se transmitirá por Caracol Radio la conversación ‘Leucemia linfocítica crónica: hacer visible lo invisible’, donde se abordará, desde el lado médico y humano, la razón por la que se le considera una enfermedad silenciosa, qué tan frecuente es, las señales o alertas que deben tener en cuenta los pacientes y la manera de diagnosticarla, así como hablaremos con pacientes diagnosticados con la enfermedad. Asimismo, se abordará la enfermedad desde los aspectos médicos, emocionales, y sociales.

Entre los invitados se encuentran el doctor Leonardo Bohórquez, médico hematólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, Yolima Méndez, y el paciente Alejandro Hernández, diagnosticado con leucemia linfocítica crónica a los 46 años y con varios antecedentes familiares de esta enfermedad.