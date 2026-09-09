Avión de Zelenski casi fue alcanzado por un dron

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, durante la rueda de prensa del Foro de Industrias de la Defensa de la OTAN (Cortesía: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El avión que transportaba al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski desde Moldavia a Oslo, donde asistió al funeral del rey Harald de Noruega, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, declaró el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

“Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, declaró Store a la televisión pública noruega NRK. Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche.

El primer ministro no entregó más detalles sobre el incidente.

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Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche, donde mantuvo conversaciones con Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, sobre la ayuda militar noruega, incluido el apoyo a la defensa antiaérea, y la asistencia civil.

El miércoles, Zelenski se sumó a numerosos dignatarios extranjeros que asistieron al funeral del rey Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años.

Zelenski abandonó Noruega después del funeral y se dirigió a Canadá para mantener conversaciones con dirigentes de ese país, declaró Store a NRK.

Uso ampliado de drones

Un dron ucraniano provocó un incendio en una instalación industrial de la región ártica rusa de Yamal, a unos 2.800 kilómetros de la frontera con Ucrania, informaron las autoridades.

El medio de comunicación ruso Mediazona informó que el ataque fue el de mayor alcance registrado contra territorio ruso desde que Moscú lanzó su ofensiva contra Ucrania en 2022.

“Hoy fue repelido un ataque con drones contra una instalación industrial en Novy Urengoy. Los restos del dron provocaron un incendio”, declaró en Telegram el gobernador de la región rusa de Yamalo Nenets, Dmitri Artiujov.

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“No hubo muertos ni heridos. Se están determinando el alcance y la naturaleza de los daños”, añadió.

Novy Urengoy, ciudad de unos 100.000 habitantes, se encuentra justo al sur del círculo polar ártico de Rusia.

La empresa armamentística ucraniana Fire Point afirmó en una publicación en redes sociales que el dron “recorrió más de 3.300 kilómetros y alcanzó con éxito el objetivo”.