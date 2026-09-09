¿Calidad de vida? Pobreza, educación, seguridad y movilidad: balance Área Metropolitana Bucaramanga

En el Área Metropolitana de Bucaramanga 45.000 personas salieron de la pobreza monetaria durante 2025. La tasa bajó de 30,5 % a 26,7 % y el desempleo también disminuyó, de 9,2 % a 8,4 %.

Pero conseguir trabajo no necesariamente significó tener un empleo formal. El 45,7 % de los trabajadores estaba en la informalidad, unas 278.738 personas. Es decir, mientras bajó el número de personas sin empleo, casi uno de cada dos trabajadores siguió por fuera de un empleo formal.

Esa diferencia ayuda a entender el balance que deja el Informe de Calidad de Vida 2026 de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, que revisa más de 200 indicadores de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. De los indicadores evaluados durante 2025, 85 mejoraron y 45 retrocedieron.

Johanna Cárdenas, directora de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, resume esa lectura así:

“El hecho de que haya menos personas en pobreza monetaria, que es un indicador positivo que tenemos en el área metropolitana, no neutraliza que la tasa de homicidios, por ejemplo, sea la más alta de los últimos 10 años”.

El informe completo será presentado este miércoles 9 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, en el Auditorio de Ingenierías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, campus El Jardín.

Educación mejora, pero las brechas siguen siendo amplias

Uno de los mejores resultados está en educación. El promedio de las pruebas Saber 11 llegó a 286 puntos, el más alto de la serie disponible y 28,8 puntos por encima del promedio nacional.

La diferencia aparece cuando se mira de qué colegios vienen los estudiantes.

En inglés, 49,2 % de los alumnos de colegios no oficiales alcanzó un nivel B1 o superior. En los colegios oficiales lo hizo 17,6 %. La distancia es de más de 31 puntos porcentuales.

El Área Metropolitana puede tener, entonces, un promedio alto frente al país y al mismo tiempo mantener una brecha grande entre estudiantes que están en colegios públicos y privados.

Cárdenas lo plantea así:

“Nos va muy bien a nivel nacional, el área metropolitana de Bucaramanga es muy fuerte en educación comparativamente con otras ciudades (...) pero esto todavía no es suficiente para estar a la par de organismos internacionales”.

Y los buenos resultados académicos conviven con otros dos datos: la cobertura educativa disminuyó en los cuatro municipios y la tasa de trabajo infantil pasó de 0,7 % a 2,7 %.

Los homicidios subieron mientras la pobreza y el desempleo bajaron

La seguridad se movió en otra dirección.

En 2025 hubo 249 presuntos homicidios en el Área Metropolitana, nueve más que en 2024. La tasa llegó a 19,2 homicidios por cada 100.000 habitantes y, según Cárdenas, es la más alta de los últimos diez años.

El dato pesa más cuando se pone al lado de los avances en pobreza y empleo: el territorio logró reducir algunos problemas sociales, pero cerró el año con más homicidios.

Además, 61 % de las víctimas de delitos no denunció. Eso quiere decir que buena parte de los hechos que sufren los ciudadanos ni siquiera termina registrada ante las autoridades.

Más de un millón de vehículos y menos usuarios del transporte público

El Área Metropolitana también superó en 2025 el millón de vehículos registrados.

Al mismo tiempo, el transporte público perdió 15,5 millones de pasajeros en un año, una caída de 22,2 %.

Los dos datos no prueban por sí solos que quienes dejaron el transporte público se hayan pasado al vehículo particular, pero sí muestran el problema que enfrenta la movilidad metropolitana: el parque automotor sigue creciendo mientras el transporte colectivo pierde usuarios.

Bajó la fecundidad adolescente, pero 32 niñas entre 10 y 14 años fueron madres

En salud hubo avances claros. La mortalidad de menores de un año bajó de 6,7 a 5,7 por cada 1.000 nacidos vivos y la de menores de cinco años pasó de 8,5 a 7,2.

También cayó la fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años: llegó a 19,9 nacimientos por cada 1.000 mujeres, 64 % menos que en 2016.

Pero en 2025 32 niñas entre los 10 y 14 años fueron madres.

Ese dato no se puede leer como uno más dentro de la reducción general de la fecundidad adolescente. El propio informe señala que los embarazos en esas edades requieren atención especial por su posible relación con violencia sexual.

Solo 35,8 % de las aguas residuales recibió tratamiento

Otro contraste aparece en saneamiento.En 2025, solo el 35,8 % de las aguas residuales del Área Metropolitana recibió tratamiento.

La diferencia entre municipios es enorme: Floridablanca se acerca al 100 %, mientras Girón registra apenas 1,9 %.

Por eso, una alta cobertura de alcantarillado no cuenta toda la historia. El agua puede salir de las viviendas por la red, pero eso no significa que sea tratada antes de volver al ambiente.

Más que decir que el Área Metropolitana simplemente mejoró o empeoró, los datos de 2025 muestran avances que conviven con problemas que siguen sin resolverse: menos pobreza y desempleo, pero alta informalidad; mejores resultados educativos, pero fuertes diferencias entre colegios; y mejores indicadores sociales en un año que terminó con más homicidios.