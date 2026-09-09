17 años de prisión a hombre que causó muerte de adulta mayor en un raponazo en Bucaramanga

A 17 años y 5 meses de prisión fue condenado Juan Carlos Ortiz Flórez por causar la muerte de una mujer de 84 años durante un intento de raponazo ocurrido en Bucaramanga.

La víctima era Raquel Guerrero, madre del general en retiro José Luis Esparza, recordado por haber liderado la Operación Jaque, en la que fueron liberados 15 secuestrados que estaban en poder de las FARC.

Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2026 en el barrio La Universidad. Según la Fiscalía, Ortiz Flórez intentó hurtarle el bolso a la mujer mientras se movilizaba en motocicleta. Durante el hecho, la víctima cayó y fue arrastrada por el piso.

Guerrero sufrió un trauma craneoencefálico y permaneció varias semanas hospitalizada. Murió el 22 de agosto por las lesiones que sufrió durante el ataque.

La Fiscalía estableció que Ortiz Flórez no logró apropiarse de ninguna pertenencia y huyó después del intento de hurto.

Ese mismo día fue capturado por la Policía en el barrio Bavaria mientras se movilizaba en motocicleta. En su poder fueron encontradas municiones y un arma traumática.

La investigación permitió vincularlo con el caso y posteriormente suscribió un preacuerdo con la Fiscalía.

El acuerdo fue avalado por un juez de conocimiento y Ortiz Flórez aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado tentado y porte de armas de fuego. Con esa aceptación, el juez lo condenó a 17 años y 5 meses de prisión.