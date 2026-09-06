Concluye la reunión de Zelenski con los emisarios de EEUU

La reunión entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su equipo con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, para tratar de reactivar el diálogo para poner fin a la guerra de Rusia concluyó este domingo tras unas tres horas.

Ahora se sumarán los asesores de seguridad nacional de Francia, Alemania y el Reino Unido a otro encuentro con los equipos ucraniano y estadounidense.

“No queremos sufrimiento ni muerte. Queremos que esta guerra termine de forma justa y de una manera que impida que Rusia siga agrediendo a Ucrania”, dijo Zelenski ante Witkoff y Kushner, según recoge la agencia UNIAN.

Kushner afirmó por su parte que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere no solo poner fin a la guerra, sino también crear las condiciones para una paz duradera en Ucrania, de acuerdo con la misma fuente.

El yerno de Trump añadió, siempre según UNIAN, que los futuros acuerdos deberían hacer imposible una nueva guerra y dar a Ucrania la oportunidad de poner al servicio del desarrollo del país la fuerza y el ingenio demostrados durante los años de guerra.

Kushner reiteró que el presidente “está muy decidido a poner fin a esta guerra y acabar con las muertes para hacer la vida más fácil a las familias”.

Tras pasar el sábado por Moscú junto a Kushner, donde presentaron al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, una nueva propuesta para poner fin a la guerra, y tras hablar con Zelenski, Witkoff calificó las conversaciones de “muy significativas” y “muy importantes”.

El enviado especial de Trump se mostró “alentado” para seguir trabajando durante el tiempo que sea necesario en Kiev para ver si es posible reactivar el diálogo de paz, que permanece estancado desde hace más de seis meses debido a la guerra de EE.UU. con Irán y la imposibilidad de acercar posturas entre Rusia y Ucrania.

Se trata de la primera visita de ambos a Kiev, adonde llegaron en tren, porque “los rusos no permitieron que llegaran en avión”, según Zelenski, pese a haber decretado un cese de los ataques contra la ciudad hasta el lunes.

Witkoff y Kushner no habían viajado a Ucrania desde que Trump asumió su segundo mandato, pero sí habían visitado en varias ocasiones Rusia.

Hasta ahora los dos negociadores ucranianos habían tenido que viajar a EE.UU. o a otros países.

La última reunión entre el equipo de Zelenski y los emisarios estadounidenses tuvo lugar a finales de marzo en Miami (Florida), si bien el propio presidente ucraniano también se ha reunido en julio en dos ocasiones con Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN y en el Despacho Oval.