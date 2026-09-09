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09 sep 2026 Actualizado 16:13

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Autoridades intensificarán controles en más de 20 municipios de Córdoba por alta accidentalidad

Los accidentes de tránsito han dejado más de 100 muertos en lo corrido del año en el departamento

Autoridades intensificarán controles en más de 20 municipios de Córdoba por alta accidentalidad. Foto: prensa Policía.

Autoridades intensificarán controles en más de 20 municipios de Córdoba por alta accidentalidad. Foto: prensa Policía.

Autoridades intensificarán controles en más de 20 municipios de Córdoba por alta accidentalidad. Foto: prensa Policía.
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El secretario de Tránsito y Movilidad de Córdoba, Carlos Ríos, convocó una mesa de trabajo con la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) del Departamento de Policía de Córdoba y funcionarios de Prevención Vial, con el fin de establecer medidas que ayuden a salvar vidas en las vías del departamento. En ese sentido, se anunciaron mayores controles en 23 de los 30 municipios de esta sección del país.

Se trata de Montería, Cereté, Chinú, Sahagún, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Buenavista, Lorica, Montelíbano, San Pelayo, La Apartada, Cotorra, Los Córdobas, San Carlos, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, Tuchín, San Antero, Tierralta, Moñitos, Valencia, Chimá y Purísima, donde se habrían evidenciado mayores indicadores de accidentalidad.

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De acuerdo con la información conocida por este medio, los siniestros viales han dejado más de 100 muertos y la cifra de heridos excede los 90 casos en lo corrido del año en Córdoba.

“Nuestro propósito es claro: prevenir accidentes, salvaguardar la vida de todos los actores viales y generar una conciencia ciudadana más responsable en seguridad vial”, sostuvo el secretario de Tránsito y Movilidad departamental, Carlos Ríos.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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