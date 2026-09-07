Unidad de Búsqueda desarrolla tercera fase de intervención forense en cementerio de Montelíbano

Unidad de Búsqueda desarrollará la III fase de intervención forense en cementerio de Montelíbano, Córdoba. Foto: UBPD.

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que del 7 al 17 de septiembre de 2026, un equipo de profesionales de la entidad, estaría realizando labores de prospección y recuperación en sitios de interés forense, en busca de cuerpos no identificados (CNI) que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Las labores se adelantan en el cementerio Montes del Líbano, en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.

“Durante estos días habilitamos jornadas de atención para orientar a la población, recibir solicitudes de búsqueda y realizar tomas de ADN”, informó la UBPD.

Jornadas de intervención:

🗓️ 7 de septiembre: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

🗓️ 8 de septiembre: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

🗓️ 9 de septiembre: 8:00 a.m. – 12:00 m.

Restricción de acceso: la UBPD sostuvo que “durante la intervención, el cementerio permanecerá cerrado al público. Solo se permitirá el ingreso a sepelios y a personas buscadoras que participen en las jornadas de atención”.

Cabe recordar que Montelíbano se encuentra entre los cinco municipios con más reportes de desaparecidos por situaciones asociadas al conflicto armado en Córdoba. Según los registros, en la zona habría un registro de más de 260 casos.