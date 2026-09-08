Exsecretario de Tránsito, Reynaldo Martínez, asume como nuevo gerente de Aguas de Córdoba. Foto: prensa Aguas de Córdoba.

Montería

El exsecretario de Tránsito de Córdoba, Reynaldo Martínez Torres, asumió la gerencia de Aguas de Córdoba tras ser designado por la Junta Directiva este 8 de septiembre.

“Martínez Torres es abogado, especialista en Derecho Administrativo y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Fue alcalde del municipio de San Antero y se desempeñó recientemente como secretario de Tránsito y Movilidad departamental”, detalló Aguas de Córdoba.

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“Uno de los retos prioritarios será avanzar en la culminación y puesta en marcha del acueducto Regional del San Jorge, una obra estratégica para el departamento que lleva más de una década en ejecución y que representa una de las grandes apuestas para mejorar el acceso al agua potable en esta zona de Córdoba”, estableció.

Otro de los proyectos esperados es el acueducto costanero, esperado hace más de ocho años en zonas como Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido. El proyecto se habría ampliado para abastecer al área rural de Montería.

Tras lo expuesto, el nuevo gerente sostuvo que “asumimos esta responsabilidad con compromiso y con la convicción de que el agua debe llegar a más familias cordobesas. Tenemos grandes retos, pero también importantes proyectos en marcha que debemos sacar adelante con gestión, seguimiento y trabajo articulado”.

Martínez Torres llega en reemplazo del Maruem Jabib Janna, quien hace parte del grupo político del exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, aliado del senador liberal Fabio Amín Saleme.