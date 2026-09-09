Alcaldía de Cartagena descarta, por ahora, pico y placa 24 horas

l alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció en primicia a El Universal que, por ahora, no habrá pico y placa de 24 horas para vehículos particulares en la ciudad.

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La declaración se da luego de que durante la temporada de fin de año se implementara una medida especial de pico y placa que estuvo vigente entre el 15 de diciembre y el 16 de enero de 2026, debido al incremento significativo del flujo vehicular registrado en Cartagena durante ese periodo.

En aquella ocasión, la restricción aplicó de lunes a viernes y operó durante 24 horas: desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente. La medida contempló controles por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para verificar el cumplimiento de la restricción en vehículos particulares y motocicletas.

Desde entonces, en Cartagena se ha debatido la posibilidad de establecer nuevamente un pico y placa de 24 horas, incluso antes de finalizar el año, como una alternativa para enfrentar los problemas de movilidad que experimenta la ciudad.

Sin embargo, Turbay señaló que la decisión no se tomaría únicamente con base en la situación del tráfico. De acuerdo con el mandatario, los datos de movilidad y el comportamiento de la economía serán determinantes para establecer si una medida de este tipo resulta conveniente para Cartagena.

“He pedido datos, tanto en la movilidad como en la economía de la ciudad. Aquí la economía es la que se puede beneficiar o perjudicar”, manifestó el alcalde.

Con esta declaración, la Administración Distrital descarta por ahora la implementación de un pico y placa de 24 horas para particulares, aunque la discusión podría retomarse posteriormente si los análisis técnicos muestran la necesidad de adoptar nuevas restricciones para mejorar la movilidad.