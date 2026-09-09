Racionamiento de agua en más de 100 barrios de Cartagena por problemas en el acueducto

Aguas de Cartagena informa que se presentó una incidencia operativa en la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores, situación que ha reducido el caudal de agua que ingresa a las plantas de tratamiento de agua potable.

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Ante esta situación, los equipos técnicos y operativos de la empresa trabajan de manera prioritaria para recuperar la capacidad de bombeo. Mientras se adelantan estas labores, se programó la suspensión del suministro de agua potable en dos sectores hidráulicos impactando al 10% de los usuarios distribuidos de la siguiente manera:

Grupo 1

Desde las 11:00 a.m. del 9 de septiembre hasta las 4:00 a.m. del 10 de septiembre de 2026

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, La India, 13 de Junio, Alpes, Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio. Olaya en sus sectores: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, Urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir.

Sectores parciales y delimitaciones:

● La Candelaria: entre la avenida Pedro Romero y la avenida Perimetral, y entre las carreras 38 y 44C.

● Chiquinquirá: manzanas 01 a 05, 11 a 25, 43 a 49 y 57 a 62.

● Las Gaviotas: manzanas 76 y 78.

● Olaya, sector San Antonio: entre la transversal 61B y el canal Ricaurte, y entre la calle 31B y la carrera 60.

● Los Alpes: viviendas ubicadas entre las transversales 70 y 71D, y entre las calles 63 y la diagonal 32.

● Olaya, sector Stella: entre la diagonal 32 y la diagonal 32A, y entre la diagonal 32A y la avenida Pedro Romero.

● Las Palmeras: manzanas 1 a 40.

Grupo 2

Desde las 8:00 a.m. del 10 de septiembre hasta las 4:00 a.m. del 11 de septiembre de 2026

Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, Portal de San Fernando, El Nogal; Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando, sector Medellín; Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; además de la Cárcel de Ternera, La Concepción, urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo; las urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia; urbanización Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera, Altos de San Pedro, las Reinas, Minuto de Dios. Colegio Fe y Alegría sector el Progreso.

Sectores parciales y delimitaciones:

● San Pedro: predios comprendidos entre la avenida El Consulado y el canal

Ricaurte.

● San Fernando: inmuebles situados entre la calle 15 y la avenida Pedro de

Heredia.

● Vista Hermosa: del sector de la calle 14 a la diagonal 30, y de la carrera 57E

a la 60E.

● Los Caracoles: entre la carrera 57D y la transversal 57.

● San Pedro Mártir: desde la calle 15 hasta la calle 5, y entre las carreras 66A

y 68B.

● La Victoria: desde la calle 15 hasta la calle 4, y entre las carreras 68D y 70.

Una vez culminen los trabajos, el suministro se restablecerá de manera gradual, debido al tiempo que requiere la recuperación de los niveles y las presiones en la red de acueducto.

Aguas de Cartagena mantendrá seguimiento permanente a la evolución de las labores e informará oportunamente a la comunidad a través de sus canales oficiales de comunicación.

La compañía agradece la comprensión de sus usuarios mientras se desarrollan estas labores y reitera su compromiso de trabajar de manera prioritaria para recuperar las condiciones normales del servicio.