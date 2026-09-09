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09 sep 2026 Actualizado 21:18

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Familia pide ayuda tras incendio de su vivienda en el barrio El Socorro

Tras la conflagración, la familia perdió todas sus pertenencias y ahora solicita apoyo de las autoridades para poder sobreponerse a la emergencia

Foto: cortesía.

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Un incendio ocurrido ayer, 8 de septiembre, en el barrio El Socorro dejó la vivienda de Luis Eduardo Vélez en pérdida total. El incendio se registró específicamente en la manzana 77, lote 8, Plan 500 B, detrás del CAI de Policía del sector.

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Vélez, habitante del inmueble, hizo un llamado a las entidades gubernamentales para que lo escuchen y atiendan las necesidades que enfrenta tras lo ocurrido. “Uno no espera esto. Pido ayuda a las autoridades competentes en lo que puedan colaborarme. Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas”, dijo.

Entre los elementos consumidos por las llamas se encuentran camas, televisores, ropa y otras pertenencias.

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