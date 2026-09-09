Judicializan a hombre señalado de extorsionar a contratistas en San Juan Nepomuceno

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yeiner David Rivera Escudero, señalado de estar involucrado en un caso de presunta extorsión contra trabajadores de una constructora en San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Por solicitud del ente investigador, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.

De acuerdo con la investigación, desde julio de este año varios contratistas y vigilantes vinculados a una obra civil de una empresa de energía habrían recibido amenazas de muerte para obligarlos a entregar dinero que, presuntamente, sería destinado al Clan del Golfo.

Las autoridades establecieron que el pasado 4 de agosto, Rivera Escudero habría llegado hasta una subestación eléctrica del municipio en busca de un ingeniero. Según la Fiscalía, el hombre pretendía que el trabajador se comunicara con un supuesto comandante de la organización criminal para concretar el pago de la exigencia económica.

La situación fue atendida por uniformados del Gaula de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar y capturaron al procesado en flagrancia.

La Fiscalía le imputó el delito de tentativa de extorsión. Sin embargo, durante las audiencias, Rivera Escudero no aceptó su responsabilidad frente a los hechos que se le atribuyen.