Dos capturas por violencia intrafamiliar en Cartagena: una por orden judicial

La Policía Metropolitana de Cartagena reportó la captura de dos hombres señalados por el delito de violencia intrafamiliar, en procedimientos realizados en los barrios El Prado y Zaragocilla.

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El primer caso se registró en el barrio El Prado, donde uniformados adelantaban labores de registro, control y verificación de antecedentes. Durante el procedimiento fue capturado un hombre de 36 años, conocido con el alias de ‘Ferney’, quien tenía una orden judicial vigente.

De acuerdo con las autoridades, al verificar sus antecedentes se estableció que era requerido por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías No. 18, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

El segundo procedimiento tuvo lugar en Zaragocilla, luego de que la Policía recibiera un llamado a través del Centro Automático de Despacho (CAD) sobre un presunto caso de violencia al interior de una vivienda.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer con sangrado en la boca y lesiones visibles en el rostro. Según su testimonio, habría sido agredida físicamente por su hermano.

Ante la situación, los policías procedieron con la captura del señalado agresor, conocido como ‘Andrés’, por el delito de violencia intrafamiliar.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de adelantar los respectivos procesos judiciales y definir su situación jurídica.

El coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cartagena, reiteró el llamado a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia intrafamiliar.

La institución recordó que estos casos pueden ser reportados a través de la línea de emergencia 123, la línea 155, destinada a brindar orientación a mujeres víctimas de violencia, o directamente ante la Fiscalía General de la Nación.

“La denuncia es fundamental para activar la acción de las autoridades, proteger a las víctimas y lograr que los responsables respondan ante la justicia”, señaló el oficial.