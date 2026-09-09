Expertos analizarán los desafíos de las infancias en los entornos digitales en América Latina

Imagen de referencia de un niño menor de 15 años con un celular y redes sociales. (Matt Cardy / Getty Images) / Matt Cardy

Los desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales serán analizados este jueves 10 de septiembre durante el conversatorio virtual “Infancias y entorno digital en América Latina: desafíos urgentes”, un espacio gratuito que busca generar una discusión regional desde la perspectiva de los derechos humanos.

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La actividad se desarrollará en el marco del programa de formación “Modelos de Gobernanza: Derechos Humanos en los entornos digitales” y reunirá a expertos para abordar los riesgos, oportunidades y retos relacionados con la vida digital de las nuevas generaciones.

El conversatorio contará con la participación de Juan Facundo Hernández, de Protección Digital; Catalina Moreno Arocha, de la Fundación Karisma, en Colombia; y Jean Marie Chenou, de Expertise France, quienes compartirán experiencias y reflexiones sobre la protección de las infancias y la necesidad de construir espacios digitales más seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.

El encuentro podrá seguirse de manera virtual y tendrá distintos horarios según el país. En Colombia, Panamá y Perú será a las 10:00 a. m.; Costa Rica, Guatemala y México, a las 9:00 a. m.; República Dominicana, a las 11:00 a. m.; y Argentina y Chile, a las 12:00 del mediodía.

La iniciativa es liderada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de su Centro de Formación de Cooperación Española en Cartagena, junto con Fundación Dignitas y Civic House, como parte del proyecto Gobernanza para la promoción de los Derechos Humanos en entornos digitales.

El espacio está dirigido a organizaciones sociales, docentes, profesionales, familias, estudiantes, instituciones y ciudadanía en general interesada en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La jornada busca, además, fortalecer capacidades e impulsar el intercambio de experiencias entre distintos actores de América Latina frente a una transformación digital que plantea nuevos desafíos para la protección de las infancias.