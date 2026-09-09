Dumek Turbay gestiona apoyo para traer a Liz Raga de regreso a Cartagena

El caso de Elizamat Raga Morillo, conocida cariñosamente como Liz Raga, ha generado una cadena de solidaridad en Cartagena. La mujer, de 34 años y reconocida por su trayectoria como emprendedora en el sector de la belleza, permanece en Nueva York mientras enfrenta un cáncer terminal y un pronóstico reservado.

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Su familia y amigos buscan conseguir una ambulancia aérea que permita trasladarla de manera segura desde Estados Unidos hasta Cartagena, debido a que, por su delicado estado de salud, un vuelo comercial no sería una opción viable.

Ante la situación, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó que su administración ya estableció contacto con familiares y amigos de Liz para conocer de primera mano su situación y determinar cuál sería la forma más segura y responsable de brindar apoyo.

“Una vez conocido el caso, desde el viernes pasado hicimos contacto con familiares y amigos para entender su situación y así evaluar la manera más conveniente -por su estado de salud-, segura y responsable en la que podamos apoyar”, señaló el mandatario.

Turbay también confirmó que este miércoles 9 de septiembre se realizaría un nuevo encuentro relacionado con el caso, con el propósito de continuar evaluando las alternativas para facilitar el regreso de Liz a Cartagena.

Su familia busca cumplir su deseo de volver a casa

De acuerdo con la información publicada en la campaña de recolección de fondos, Liz se encuentra bajo cuidados paliativos y uno de sus últimos deseos es regresar a Colombia para estar junto a su madre y sus seres queridos.

Para lograrlo, sus allegados estiman que se requieren alrededor de US$55.000 para la ambulancia aérea. En la campaña organizada por su esposo, Daniel Cermeno, se habían recaudado US$10.368 mediante 215 donaciones al momento de esta consulta.

Puedes donar aquí:_Campaña de GoFundMe para la ambulancia aérea de Liz Raga