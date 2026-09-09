Turbaco avanza en la recuperación de su malla vial con apoyo de la Gobernación

La transformación de la malla vial de Turbaco, Bolívar, avanza con la intervención de diferentes calles del municipio, entre ellas El Rosario y El Ají, obras que son lideradas por la alcaldesa Claudia Espinosa Puello con el respaldo de la Gobernación de Bolívar.

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La mandataria destacó el trabajo articulado con el gobernador Yamil Arana Padauí, que permitió poner en marcha un proyecto de recuperación vial que contempla más de 5,4 kilómetros de pavimento en diferentes sectores de Turbaco.

“Sola no hubiera podido nunca hacer una obra de esta magnitud. Agradezco a nuestro gobernador Yamil Arana, que está comprometido con nosotros, con el municipio”, afirmó Espinosa Puello.

Uno de los puntos destacados por la alcaldesa es la calle El Rosario, una vía que conecta a Turbaco con Turbana y que diariamente es utilizada por estudiantes, familias y habitantes de ambos municipios.

La vía, conocida durante años como la calle de Los Lamentos por las dificultades que presentaba para la movilidad, está siendo intervenida con el propósito de ofrecer una solución definitiva a una de las necesidades históricas de la comunidad.

“Era una vía que durante años generó reclamos y frustraciones, pero hoy estamos cumpliendo con una solución definitiva”, señaló la alcaldesa.

Espinosa también resaltó que el proyecto no se limita a la instalación de pavimento, sino que contempla aspectos técnicos necesarios para garantizar la durabilidad de las obras, como drenajes y sistemas de alcantarillado.

“Estas calles son más que concreto; son esperanza, desarrollo y bienestar para nuestra gente”, expresó la mandataria, quien aseguró que la recuperación vial busca mejorar tanto la movilidad como las condiciones de vida de los habitantes.