Alcaldía de Bello puso bajo protección a dos perros por presunto maltrato animal

La Alcaldía de Bello retiró de manera preventiva a dos perros de una vivienda ubicada en la Unidad Residencial Paisajes, luego de que su propietario no asistiera a la audiencia en la que debía presentar sus descargos frente a un proceso por presunto maltrato animal.

La diligencia estaba programada para las 2:00 p.m. de este martes 8 de septiembre ante la Inspección Octava de Convivencia y Paz, con funciones de control de Medio Ambiente, donde se tenía previsto escuchar al ciudadano y avanzar en la definición de las medidas y eventuales sanciones contempladas en el marco de la Ley Ángel.

Ante la inasistencia del hombre, la Inspección ordenó el retiro preventivo de los animales mientras continúa el proceso administrativo, para el cual será citado nuevamente a una audiencia.

Luego de la diligencia, un equipo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, acompañado por unidades de la Policía de Bello, se desplazó hasta la vivienda para ejecutar el retiro de los caninos. Al llegar, el ciudadano tampoco se encontraba en el inmueble, por lo que la comisión permaneció en el lugar hasta su regreso.

“Una vez el hombre llegó a la vivienda, las autoridades procedieron a retirar a los dos animales: un pitbull de cinco años y un husky de siete meses. Ambos fueron trasladados a un centro veterinario de la ciudad, donde permanecerán bajo el cuidado de especialistas mientras se adelanta el proceso administrativo y se determina su situación definitiva”, explicó Lorena González, alcaldesa de Bello.

Presunto caso de maltrato animal

El caso había generado la intervención de las autoridades desde el 31 de agosto, luego de la difusión de un video que alertaba sobre un posible caso de maltrato contra los animales.

Un equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, la Inspección de Medio Ambiente y la Policía Ambiental realizó una visita al parque residencial Paisajes para verificar las condiciones de los caninos y practicarles una valoración médica.

Tras la revisión clínica, los profesionales determinaron que el pitbull y el husky se encontraban clínicamente estables.

La Alcaldía de Bello recordó a la ciudadanía la importancia de reportar oportunamente cualquier situación que pueda constituir maltrato animal. Para estos casos está habilitada la línea de WhatsApp de Fauna Doméstica: 311 784 9817, a través de la cual las autoridades reciben los reportes para su posterior verificación y atención.