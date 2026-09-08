Taxista que hurto celular a una mujer en Cartagena es buscado por las autoridades

Tras conocerse el video publicado en redes sociales, donde quedó en evidencia el actuar delictivo de un conductor de un vehículo tipo taxi, que hurtó un celular a una mujer que se encontraba en el Centro Histórico, la Policía Nacional, de forma inmediata, dispuso de un equipo de investigadores del Grupo de Patrimonio Económico de la SIJIN, quienes realizaron la recopilación de los elementos materiales probatorios para identificar al responsable de este hecho e iniciar, junto con la Fiscalía, el proceso judicial para su captura.

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Estas acciones investigativas, orientadas a la identificación y ubicación del conductor, presionaron a este presunto actor delincuencial a devolver el celular, el cual entregó a través de una tercera persona.

La recuperación del celular no significa el cierre del proceso judicial. Las autoridades continúan con las investigaciones y la recopilación de los elementos materiales probatorios para avanzar en la identificación plena del presunto responsable y solicitar ante la Fiscalía y la autoridad judicial competente la correspondiente orden de captura.

“Todo el proceso judicial partió de la denuncia instaurada por el señor secretario de Gobierno, Daniel Vargas, lo que nos dio paso a desplegar todas las actuaciones investigativas. Ahora, con la denuncia instaurada por la ciudadana afectada, vamos a acelerar todo el proceso para obtener muy pronto la orden de captura en contra de este presunto delincuente que simulaba ser un taxista”, manifestó el teniente coronel Alejandro Salgado, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Tras conocer el caso, el Distrito, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, instauró la denuncia y activó de manera inmediata la coordinación con la Policía Metropolitana de Cartagena, que dispuso de un equipo de investigadores del Grupo de Patrimonio Económico de la SIJIN para adelantar las labores de identificación y ubicación del presunto responsable, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

“Este caso demuestra por qué es tan importante denunciar. Como Distrito dimos el primer paso y presentamos la denuncia para que las autoridades pudieran activar la investigación. La ciudadanía debe tener claro que denunciar permite que la Policía y la Fiscalía cuenten con las herramientas necesarias para actuar y llevar estos casos ante la justicia”, afirmó Daniel Vargas, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

El taxi fue identificado con la placa FXW-267 y al parecer prresenta infracciones por más de cuatro millones de pesos desde 2025.

El equipo fue entregado a la ciudadana por el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Daniel Vargas, y el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, teniente coronel Alejandro Salgado.

El Distrito reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Fuerza Pública y las autoridades judiciales para fortalecer la seguridad, especialmente en zonas de alta afluencia turística como el Centro Histórico, y hace un llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo, porque cada denuncia permite activar las rutas de investigación y facilita la acción de las autoridades.