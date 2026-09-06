Cortolima denunció en Fiscalía caso de funcionaria que habría ordenado quema controlada en Dolores

Tolima

Por medio de un comunicado a la opinión pública, la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima le salió al paso a las denuncias sobre la presunta participación de la funcionaria de la entidad, Rubiela González Ortiz, como propietaria de un predio en el municipio de Dolores, Tolima, de ordenar una tala y una quema controlada en la que fueron capturadas dos personas.

Precisamente, el pasado 25 de agosto la Policía capturó a Julio César Morales Herrera y Leónidas Merjado Hurtado al encontrarlos realizando una tala de arboles y quema controlada de material vegetal en una finca en la vereda Guacamayas del municipio de Dolores.

Estas dos personas fueron imputadas por parte de la Fiscalía por los delitos de incendio y deforestación, los ciudadanos no aceptaron cargos y se encuentran con medida de aseguramiento intramural.

“El pasado 25 de agosto, la Policía Nacional capturó en flagrancia a dos personas mientras realizaban las actividades anteriormente descritas. Una vez conocidos los hechos, la Corporación activó de manera inmediata las actuaciones administrativas correspondientes. En una visita al predio, el equipo técnico de Cortolima constató la intervención de cobertura vegetal mediante tala, la posterior realización de quemas y la ausencia de permiso o autorización de aprovechamiento forestal asociada a las actividades verificadas”, reveló Cortolima.

Por otra parte, resaltó la entidad ambiental que mediante la Resolución No. 938 del 31 de agosto de 2026, la Corporación, a través de la Oficina Territorial Suroriente, inició el proceso sancionatorio ambiental e impuso medida preventiva contra las personas vinculadas a los hechos materia de investigación.

¿Qué viene para la funcionaria de Cortolima?

Según Cortolima, se estableció que una de las personas vinculadas hace parte de la planta de empleos de la Corporación. “Por esta razón, la situación fue puesta de inmediato en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción, para que evalúe la eventual existencia de hechos con relevancia disciplinaria y adopte las decisiones a que haya lugar”.

Por otra parte, se confirmó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para los fines correspondientes. “Estas actuaciones se adelantarán con rigor y dentro del marco del debido proceso”.

“Cortolima rechaza categóricamente cualquier conducta contraria a las disposiciones ambientales vigentes, venga de donde venga. Ninguna persona, independientemente de su cargo o relación laboral o contractual con la Corporación, está exceptuada del cumplimiento de la ley ni de las actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales que puedan derivarse de una eventual infracción”, puntualizó la entidad ambiental.